GTA Online: Alle 5 neuen Autos aus der Next Gen-Version und ihre Preise

Das Tuning verändert sich in GTA Online nun etwas, denn mit Hao’s Workshop gibt es jetzt neue Möglichkeiten, eure Autos aufzumotzen. Alles, was ihr über die Next-Gen-Version von GTA 5 Online wissen müsst.

Welches der neuen Autos aus der PS5- und Xbox-Series-X|S-Version von GTA Online gefällt euch am besten? Schreibt uns doch hier in die Kommentare, welche der Karren ihr unbedingt haben und tunen wollt.

Was ist das Besondere? Als Wiederkehrender Spieler erhaltet ihr den Karin S95 kostenlos. Das Geld könnt ihr euch also sparen und in andere Inhalte stecken. Ihr bekommt als neuer Spieler übrigens ein fettes Geldgeschenk von Rockstar Games .

In GTA Online ist die neue Version für PS5 und Xbox Series X|S verfügbar. Die poliert die Grafik auf und bringt Inhalte wie 5 neue Autos. Wir zeigen euch, wie die Wagen aussehen und was sie kosten.

