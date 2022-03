GTA Online zeigt fettes Geldgeschenk und Auto, das ihr auf PS5 und Xbox Series X bekommt

Rockstar hat offiziell verraten, was die Next-Gen-Editionen für GTA V und GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Series X|S kosten werden. Außerdem gibt es ein kleines Schmankerl: neue Spieler erhalten einen dicken Batzen Geschenke.

Welche Geschenke bekomme ich? Laut dem offiziellen Blogpost von Rockstar bekommt ihr als neuer Spieler oder beim Start mit einem neuen Charakter einen „Carrier Builder“. Bei dem könnt ihr aus einer von vier Karrieren wählen. Darin enthalten sind:

4.000.000 GTA $

eine Unternehmensimmobilie

ein Fahrzeug

und eine Waffe

Zur Wahl stehen die Wege der Führungskräfte, der Waffenschmuggler, der Nachtclub-Besitzer oder der Biker. Für jede Karriere gibt es eine „große Auswahl“ an Missionen und mit dem Geld könnt ihr weitere Gegenstände kaufen. Nach GTA Online könnt ihr jedoch nur 1 Million mitnehmen.

Sucht euch eine Karriere aus und bekommt dicke Boni.

GTA V für PS5 und Xbox Series X – Details zum Upgrade

Was kostet das Upgrade? In den entsprechenden Stores ist das Upgrade seit dem 8. März gelistet. Im PS Store kostet es in den ersten 3 Monaten 9,99 €, im Anschluss steigt der Preis auf 39,99 € an. Ihr bekommt also kein wirklich kostenloses Upgrade.

GTA Online ist allerdings auf der PS5 zumindest für die ersten 3 Monate kostenlos. Im Anschluss soll es 19,99 € kosten.

Im Shop der Xbox ist GTA V aktuell mit 19,99 € gelistet, nur GTA Online für 9,99 €. Beide Preise beinhalten jedoch Rabatte von 50 %. Ihr zahlt also nach der Aktion 39,99 € bzw. 19,99 €, genau wie bei der PS5-Version.

Die Preise gelten dabei für die digitale Version. Physische Versionen sollen ab April erhältlich sein.

Wann ist es so weit? Das Upgrade erscheint planmäßig am 15. März 2022. Der Preload beginnt jedoch schon jetzt, ihr könnt also sofort mit dem Vorabladen beginnen. Die Größe soll grob 90 GB betragen.

Alle Infos zum Upgrade auf die Next-Gen-Konsolen findet ihr in unserem Überblick:

