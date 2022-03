GTA 5 und GTA Online bekommen am 15. März die Next Gen-Version für PS5, Xbox Series X|S und PC. Wir zeigen euch, was ihr zum Release wissen müsst.

Was passiert bei GTA? Für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S hat Rockstar Games den Singleplayer von Grand Theft Auto V und die Inhalte von GTA Online nochmal aufpoliert. Mit einer neuen Version für die Konsolen gibt es also einen weiteren Release des Spiels, knapp neun Jahre nach der Erstveröffentlichung auf PS3 und Xbox 360.

Die neuen Inhalte gibt es in einer Standalone-Version von GTA Online, aber auch als Update. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles, was ihr zum Release wissen müsst.

Next Gen-Update für PS5, Xbox Series X|S und PC im Überblick

Was? GTA 5 und GTA Online erscheinen als eine Art Remaster für PS5 und Xbox Series X|S. Dazu erscheint GTA Online als Standalone.

Wann? Am 15. März vermutlich gegen Mitternacht. Spieler in Neuseeland können bereits ab dem 14. März um 12:00 Uhr deutscher Zeit loslegen.

Was kostet es? Die Standalone-Version von GTA Online soll 19,99 € kosten. Auf der PS5 könnt ihr das Standalone drei Monate lang kostenlos erhalten.

Wann läuft der Preload? Vorbesteller können sich das Spiel jetzt herunterladen.

Wie groß ist der Download? Auf PS5 müsst ihr etwa 86 GB herunterladen. Auf Xbox Series X|S ladet ihr etwa 94 GB herunter.

Gibt es auch physische Versionen? Ja, die kommen ab April in die Läden.

Was ändert sich? Auflösung bis zu 4K, Framerate bis zu 60 FPS, HDR-Optionen, Ray-Tracing, schnellere Ladezeiten, 3D-Audio.

Wichtige Grafik-Updates: Optisch könnt ihr in der Story-Version zwischen drei Modi wählen.

Der Fidelity-Mode bringt euch die schönste Grafik bei weniger FPS

Im Performance-Mode legt man mehr Wert auf FPS statt Auflösung

Als Mittelweg gibt es den Performance-RT-Mode.

Was ändert sich bei GTA Online?

Auf der neusten Konsolen-Generation gibt es den Career-Builder. Hier wählt ihr eine Art der Karriere, die zu euch passt und werdet mit einer Unternehmensimmobilie, einem Fahrzeug und einer Waffe versorgt. Ihr wählt zwischen Führungskraft, Waffenschmuggler, Nachtclub-Besitzer oder Biker

Nach der Wahl der Karriere erhaltet ihr 4 Millionen GTA-Dollar als Startkapital.

Im Car Meet wird „Hao’s Special Works“ zu finden sein. Dort findet ihr neue Fahrzeugverbesserungen, besondere Rennen und Premium-Testfahrten.

Alle neuen Inhalte und was sich im Next Gen-Update für euch ändert:

GTA 5 Online: Next Gen-Update – Alle Infos zu Release und Inhalten für PS5, Xbox, PC

Das müsst ihr zu GTA Online wissen

Wenn ihr auf PS5 und Xbox Series X|S oder auf PC nun ganz neu in GTA Online einsteigt, haben wir ein paar Hilfen für euch vorbereitet.

Geld: Das Wichtigste ist, sein Konto zu füllen. Das funktioniert mit Heists oder verschiedenen Businesses als Biker-Boss oder auch CEO. Damit ihr euch neue Luxuswagen, Waffen oder Rüstung kaufen könnt, müsst ihr Kohle auf dem Konto haben.

Waffen: Ihr müsst und solltet euch nicht „alle“ Waffen kaufen, denn die füllen euer Waffenrad schnell und machen es unübersichtlich. Zwar könnt ihr es am Waffenschrank neu sortieren und ungewünschte Wummen wieder rausnehmen, doch in Missionen sind die alle wieder drin.

Fahrzeuge: In der Welt von Los Santos dreht sich vieles darum, mit den schnellsten Autos zu posen oder Rennen zu gewinnen. In unserer Übersicht zeigen wir euch die schnellsten Autos in GTA Online. Sortiert haben wir diese nach ihrer Höchstgeschwindigkeit und den Rundenzeiten. So könnt ihr für die verschiedenen Szenarien genau das richtige Gefährt finden.

Auf welchen der neuen Inhalte freut ihr euch am meisten? Spielt ihr auf den neuen Konsolen und seid glücklich, dass man nun endlich die Leistung ausschöpfen kann oder wart ihr mit dem Spiel schon vorher zufrieden? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.