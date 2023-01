GTA Online: Seid ihr vom PC-Hack betroffen und könnt nicht spielen? Nutzt diese Lösung

Die Situation für PC-Spieler in GTA Online ist schwierig. Hacker können offenbar Accounts bannen und auf anderen Wegen den Online-Modus unspielbar für euch machen. Eine Lösung teilen wir mit euch.

Was sind das für Hacks? In den letzten Tagen wurde bekannt, dass Leute mit Hack-Menüs in GTA Online nicht nur nervige Inhalte spawnen können, sondern inzwischen noch viel mehr kaputtmachen können. Experten warnen vor dem Einloggen in GTA Online. Videos von betroffenen Spielern kursieren, die sich nach einem Hack gar nicht mehr in die Online-Welt einloggen können. Andere wurden wohl sogar durch diese Fremd-Einwirkung gebannt.

Zumindest für die Spieler, die nicht gebannt wurden, aber sich trotzdem nicht einloggen können, gibt es eine Lösung.

Endloser Ladebildschirm bei GTA Online? Lösung gefunden

Was ist die Lösung? Auf Twitter teilt Rockstar-Games-Experte TezFunz2 eine Lösung für Spieler, die von “Account Corruption” bei GTA Online betroffen sind. Also die Spieler, die sich momentan nicht in Online-Sessions (teilweise auch Story-Modus) nicht einloggen können.

Löscht euren “Rockstar Games”-Ordner, den ihr unter “Dokumente” auf eurem Windows-PC findet

Ladet jetzt erneut das Spiel, um eure Profil-Daten zu aktualisieren

Im Ordner “Rockstar Games” findet ihr unter anderem Profil-Daten für GTA 5

Diese Lösung gilt nicht präventiv und schützt euch nicht vor einem Hack. Wer gebannt wurde, sollte sich direkt mit dem Support von Rockstar Games verbinden und das Problem schildern.

“Account Corruption” angeblich von Mod-Entwickler entfernt

Das ist der aktuelle Stand: Auf Twitter kursieren Screenshots eines Mod-Entwicklers, der sich für die Probleme in der Verantwortung sieht. Er schreibt dass diese “bösartigen Features” dazu dienen sollten, die Beliebtheit des Tools in der Modding-Community zu steigern und dass das nach einer “guten Idee” klang. Doch er gibt zu, dass das ein Fehler war. Dazu schreibt er, dass er ein Open-Source-Tool veröffentlicht, das betroffene Accounts wieder spielbar macht.

Für das Mod-Menü gab es dann direkt ein Update, das diese bösartigen Features entfernte.

Was soll man jetzt tun? Weiterhin raten Spieler davon ab, jetzt GTA Online zu spielen. Es wäre immer noch “gefährlich” und man könne sich nicht sicher sein, ob der eigene Account nicht attackiert werde.

Laut Insidern weiß Rockstar Games bereits über das Thema Bescheid und arbeitet an Lösungen. Sobald es eine offizielle Lösung gibt und das Spielen wieder sicher ist, werden wir hier auf MeinMMO darüber berichten.