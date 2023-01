LoL: Neues Item macht Profi-Jungler extrem stark – Aber Normalos nutzen es kaum

Das Item „Raiant Virtue“ sorgt gerade für viele gewonnene Matches in League of Legends. Der mythische Gegenstand ist also enorm stark – wird aber kaum genutzt. Und je niedriger der Rang, desto weniger Spieler bauen das Item. Was macht es eigentlich so stark?

Was ist das für ein Item? „Radiant Virtue“ gehört zu den stärksten Items in LoL, die aber kaum jemand spielt. Das Item wurde mit Patch 12.22 am 16. November 2022 eingeführt.

Radiant Virtue ist ein mythisches Item, von denen ihr nur eins tragen könnt. Dafür kommt ein solches Item aber mit einzigartigen Effekten und ist in der Regel besonders mächtig.

Was macht das Item so stark? Schon die Werte von Radiant Virtue können sich sehen lassen. Ihr erhaltet:

+20 Tempo

+400 Lebenspunkte

+30 Rüstung

+30 Magieresistenz

+100 Lebenspunkte für jedes legendäre Item, das ihr tragt (mythische Passiv)

Radiant Virtue ist an sich schon ein effektiver Gegenstand, der mit seinen Werten den Träger enorm stärkt. Was ihn aber so wertvoll macht, ist die Möglichkeit, einen Teamkampf zu entscheiden. Das kommt durch den passiven Effekt:

wann immer ihr eure Ulti einsetzt, „transzendiert“ ihr für 9 Sekunden

das erhöht euer Leben um 10 %

zugleich erhalten alle Verbündeten um euch 20 Tempo für Basis-Fähigkeiten und werden alle 3 Sekunden um 2 bis 4 % eures maximalen Lebens geheilt

Ein Clip aus dem Profi-Bereich zeigt, was das Item für einen Unterschied machen kann:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Die Entwickler überlegen bereits, Radiant Virtue anzupassen und beobachten, wie sich das Item entwickelt (via Twitter). Bisher gibt es aber keine Anzeichen für einen Nerf.

Besonders Charaktere wie Zac oder Skarner ziehen aus dem Item einen großen Nutzen, da sie ihre ohnehin schon starke Defensive weiter stärken und ihrem ganzen Team einen Buff verleihen, während sie an der Front tanken.

Zac ist mit dem Item sogar auf Platz 1 der Siegesraten auf der Top- und Midlane sowie als Supporter und auf Platz 3 der Jungler über alle Ränge (via u.gg). Radiant Virtue selbst kommt auf eine Siegesrate von 59,5 % in Europa West (via poro.gg) – aber kaum jemand nutzt es.

Nur 3,1 % der Spieler nutzen Raidant Virtue

Der Blick auf die Liste verrät, dass gerade einmal 3,1 % der Spieler Radiant Virtue überhaupt bauen. Einen genaueren Einblick auf die Nutzung gibt die Statistik-Website LeagueOfGraphs, bei der zu sehen ist: je niedriger der Rang, desto weniger wird das Item gebaut.

Ab Eisen bauen lediglich 1,7 % der Spieler Radiant Virtue

Ab Gold sind es immerhin schon 2,6 %

Auf Master und höher bauen 5,6 % der Spieler das mythische Item – es landet hier sogar auf Platz 5

Einer der bekanntesten LoL-Profis ist übrigens Faker. Seht die lebende Legende hier im Porträt:

Warum nutzt kaum jemand Radiant Virtue? Ein genauer Grund, warum nur wenige Spieler Radiant Virtue nutzen, ist schwer auszumachen. Es gibt aber einige mögliche Erklärungen:

mit 3.000 Gold ist Radiant Virtue ziemlich teuer – einige Spieler können sich das Item in einer eher kurzen Runde vielleicht einfach nicht kaufen.

andere Items sind für die persönlichen Werte besser. Wer selbst der „Carry“ ist, baut Radiant Virtue nicht.

Radiant Virtue benötigt viel Koordination und Teamplay und baut darauf, dass das eigene Team einen Kampf gewinnt – das passiert eher auf höheren Rängen.

Dazu kommt, dass Champions, auf denen Radiant Virtue stark ist, an sich schon wenig gespielt werden. Zac etwa wird meist im Jungle gespielt und landet hier mit 6,5 % Pickrate nur auf Platz 11.

Wollt ihr mit Sesaon 13 durchstarten und euch selbst auf die oberen Ränge spielen? Hier gibt’s Tipps:

LoL: Die besten Champions für jede Rolle zum Start der Season 13