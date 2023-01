YouTube: HandOfBlood setzt 10.000 € auf seine Skills in LoL – Will für ein Tierheim grinden

Der YouTuber Maximilian “HandOfBlood” Knabe (30) wird vor allem mit League of Legends in Verbindung gebracht. Allerdings tritt er eher hinter den Kulissen auf, etwa als Präsident des ESport-Teams Eintracht Spandau. Nun will er es aber nochmal wissen und unter die aktiven Spieler gehen. Dabei stellt er sich einer besonderen Herausforderung.

In LoL ist gerade Season 13 gestartet und dem Spandauer HandOfBlood juckt es offenbar in den Fingern, wieder in das MOBA einzusteigen. Der YouTuber möchte aber nicht einfach zum Spaß ein bisschen daddeln, sondern verfolgt ein hohes Ziel: Er will gleich in den höchsten Rang aufsteigen.

Als besonderen Anreiz lässt er sich auf eine Wette ein.

In seiner Rolle als Präsident Knabe tritt HandOfBlood mit der Eintracht Spandau in der Prime League an.

HandOfBlood will es nochmal richtig wissen

Was hat HandOfBlood vor? Am 16. Januar verkündete der YouTuber auf Twitter, mit der aktuellen Season wieder in LoL einsteigen zu wollen. Dabei will er es bis zum Challenger bringen, dem höchsten Rang in LoL. Je nach Region befinden sich in diesem Tier die Top 300 oder 200 Spieler.

Warum ist das so eine Herausforderung? Der Weg zum Challenger ist lang und mühsam: zunächst einmal wird einem Spieler nach den sogenannten Placement-Matches ein Rang zugewiesen. Es startet also nicht jeder automatisch ganz unten. Insgesamt gibt es 9 Ränge in LoL, von denen die unteren 6 nochmal in 4 Divisionen unterteilt sind.

Um aufzusteigen, müssen League Points, kurz LP, gesammelt werden. 100 dieser Punkte sind nötig, um die Chance auf einen Aufstieg zu erhalten. Damit es mit der Promotion in die nächsthöhere Division auch wirklich klappt, muss noch ein Best-of-Three für sich entschieden werden, für den nächsthöheren Rang sogar ein Best-of-Five.

Wie viele LP man bei einem Sieg erhät – oder bei einer Niederlage verliert – hängt vom eigenen Skill-Level und dem des Gegners ab, welches von Riot als Matchmaking-Rang zugewiesen wird. Kassiert man eine Niederlage bei einem Promotion-Match, werden die LP wieder auf 0 zurückgesetzt.

Der Aufstieg ist also richtig schwer und mit einem furchtbaren Grind verbunden.

Vertrauen in die Skills des YouTubers hält sich in Grenzen

In den Kommentaren unter dem Tweet wird mit Humor auf die Idee reagiert. So bietet der Let’s Player Pascal “MrMoregame” Rothkegel großzügig an, den Spandauer nach oben auf die Rangliste zu befördern – dabei spielt er selbst im zweitniedrigsten Rang, Bronze.

Lukas “Karni” Steininger, der für das Team No Need Orga (NNO) als Support unterwegs ist, gibt sich skeptisch. Bevor es so weit ist, würde die Eintracht Spandau, das Team von HandOfBlood, eher die Prime League gewinnen, die höchste Liga im deutschsprachigen Raum.

Das kann der Spandauer so nicht auf sich sitzen lassen und schlägt kurzerhand eine Wette vor: Sollte er es nicht schaffen, in den Challenger-Rang aufzusteigen, spendet er 10.000 € an das Tierheim Berlin, für das er sich bereits seit längerem engagiert. Wenn er es doch schafft, muss Karni 1.000 € an das Tierheim zahlen.

In diesem Fall handelt es sich also um eine Wette für den guten Zweck. Allerdings gibt es in LoL auch ein Problem mit Wetten, die keine hehren Ziele verfolgen:

Wie kommt die Aktion an? Ziemlich gut. Auch andere deutsche Content Creator steigen ein und wetten entweder auf oder gegen HandOfBlood. Dabei erklären sie sich bereit, zwischen 150 und 1.000 an das Tierheim zu spenden, wenn er den Challenger-Rang erreicht, oder eben nicht.

So oder so dürften also einige Tausend Euro für das Tierheim zusammen kommen.

