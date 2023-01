LoL: Die besten Champions für jede Rolle zum Start der Season 13

Season 13 von League of Legends ist heute mit dem Patch 13.1 gestartet. Wir zeigen euch, welche Champions derzeit am besten geeignet sind, um erfolgreich die Rangliste hinaufzusteigen.

In League of Legends ging heute, am 11. Januar 2023, der Patch 13.1 live. Dies läutete auch den Start der neuen Ranked Season 13 ein. Der Patch brachte einige Balance-Änderungen für diverse Champions und Items.

Damit ihr zu Beginn des Aufstiegs in der Rangliste besonders gut vorankommt, haben wir für euch die besten Champions für jede Rolle herausgesucht. Wir orientieren uns dabei an der Champion-Tierlist von mobalytics.gg.

Dabei haben wir uns darauf beschränkt, die jeweils 2 besten Champions zu wählen, die sich für die Rolle am besten eignen und zugleich leicht zu lernen sind, damit ihr schneller Erfolge erzielen könnt.

Das Cinematic zur neuen Season hat Riot kürzlich veröffentlicht, aber es kam nicht sonderlich gut an. Hier könnt ihr es euch ansehen:

Die besten Toplaner in Season 13

Olaf

Camille

Die besten Champions aus der Preseason, K’Sante, Aatrox und Fiora, wurden im neusten Patch alle geschwächt. Damit ist wieder Raum für Champions, die nicht nur reiner Tank oder Anti-Tank sind. Olaf und Camille bieten beide großes Potenzial, mit einem kleinen Vorsprung mit dem Spiel davonzurennen. Hinzu kommt der Nerf von Jak’Sho für Nicht-Tank-Champions.

Die besten Jungler in Season 13

Maokai

Udyr

Sowohl Maokai als auch Udyr befinden sich derzeit in besonders guter Position. Schnelle Jungle-Clears und effektive Ganks gepaart mit einer natürlich “Tankiness” machen sie zu starken Junglern für Veteranen und Anfänger gleichermaßen.

Die besten Midlaner in Season 13

Kassadin

Vex

Kassadin und Vex waren schon in der Preseason sehr starke Picks für die Midlane. Die Änderungen an den Items “Rod of Ages” sowie “Seraph’s Embrace” kommen ihnen sehr gelegen. Beide Items geben ihnen ein noch bessere Scaling ins Mid- und Lategame und lassen sie mehr aushalten. Das brauchen sie auch, wenn sie ihre Gegner auf kurze Distanz bekämpfen.

Die besten Botlaner in Season 13

Kai’Sa

Tristana

Der Nerf an Jak’Sho kommt auch diesen beiden Botlanern zugute. Mit ihrem Mix aus physischen und magischen Schaden bekommen sie einen Vorteil zurück, den sie durch Jak’Sho verloren. Beide funktionieren mit verschiedenen Supportern sehr gut und haben eigene Möglichkeiten sich gegen Feinde neu zu positionieren.

Die besten Supporter in Season 13

Nami

Janna

Hier haben wir zwei klassische Enchanter-Supports. Die restlichen Rollen werden sehr von Champions in Nahkampfreichweite dominiert. Nami und Janna haben diverse Möglichkeiten, das gegnerische Team durch großflächige CC-Angriffe zu stören oder die eigenen Damagedealer zu schützen und gleichzeitig mehr Schaden austeilen zu lassen.

