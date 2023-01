LoL baut Worlds 2023 und MSI mit neuen Formaten radikal um: „Ich glaube, ich träume“

Die beiden großen internationalen E-Sport-Events von League of Legends werden 2023 komplett anders ablaufen. Die LoL Worlds 2023 und das MSI erhalten endlich Änderungen, die für mehr spannende Serien zwischen den 4 großen Regionen sorgen sollen.

Was ist das Problem mit den beiden Turnieren? Seit Ewigkeiten wird an den Formaten von MSI und Worlds in LoL herumgemeckert: Es gäbe zu viele Gruppenspiele und zu wenige spannende Playoff-Serien zwischen den Top-Teams.

Die Fans wünschen sich

weniger „bedeutungslose Matches“ in einem „Best of One“, gerade bei den Worlds zogen sich die Play-Ins doch etwas, zumal es oft einseitige Spiele zwischen hohen Favoriten und Teams aus den kleinen Regionen gab

mehr spannende Serien über 3 oder 5 Spiele zwischen den internationalen Schwergewichten aus den 4 großen Regionen – Nordamerika, Europa, China und Südkorea

dass die Superstars nichts sofort ausscheiden, nur wenn eine Serie verloren geht

Diese Kritik gibt es schon seit Jahren, jetzt hat Riot am 10. Januar große Änderungen für die beiden „internationalen Turniere“, MSI und die Worlds 2023, angekündigt (via lolesports).

MSI lädt 8 Teams aus den 4 großen Regionen ein – Double-Elimination

Das werden die Änderungen beim MSI: Das MSI (Mid-Season-Invational), mitten im Jahr, setzt stärker auf die 4 großen Regionen als bislang:

2023 fliegen je 2 Teams der großen Regionen zum MSI. 5 dieser 8 Teams sind gleich für das Haupt-Turnier qualifiziert: beide Teams aus Korea und die Meister der 3 anderen Regionen. Südkorea erhält den Extra-Spot, weil sie 2022 Weltmeister wurden.

Die 3 anderen Teams der großen Regionen und 5 Teams aus kleinen Regionen müssen sich in einer Vorrunde in das Turnier spielen. 3 Teams aus diesen 8 kommen in die Playoffs

So sieht die Play-In-Phase des MSI aus.

In den Playoffs treten 8 Teams gegeneinander in einem „Double-Elimination“-System an. Es wird ein „Loser’s Bracket“ geben. Das sah man vorher noch nie bei einem internationalen Turnier in LoL

So wird die Hauptrunde des MSI dann aussehen.

Was heißt das? Das MSI wird einen stärkeren Fokus auf die 4 großen Regionen legen und soll so in der Hauptrunde mehr Serien zwischen den absoluten Top-Stars bieten.

Bonus-Spiel USA vs. Europa und das komplexe Schweizer System bei den Worlds

So ändern sich die Worlds: Die Worlds bekommen eine weitere Vorrunde: Das 4. Team aus der LEC duelliert sich mit dem viertbesten Team aus der LCS in einer Best-of-5-Serie um einen Platz bei den Worlds. Damit will man offenbar den Wunsch der Fans erfüllen, dass die USA und Europa öfter gegeneinander spielen.

LoL: 22-jähriger Deutscher kassiert üble Niederlage gegen Außenseiter, hat trotzdem die besten Werte aller 63 Spieler

Den „Play-In-Stage“, bei dem schwächere Teams um das Recht spielen, bei den Worlds dabei zu sein, wird komplett überarbeitet.

Bisher gab es hier Gruppenspiele, 2023 wird es Best-of-Three-Serien geben.

Die Hauptrunde der Worlds wurde bislang in Gruppen gespielt, auch das ändert sich komplett. Man wechselt auf das sogenannte „Schweizer System“: Bei dem System kommen Teams weiter, die 3 Siege einfahren, und es scheiden Teams aus, wenn sie 3-mal verlieren. Von 16 Teams werden 8 in die KO-Runde einziehen.

Im Prinzip: Man muss 3-Mal gewinnen, bevor man 3-Mal verliert, um es in die KO-Runde zu schaffen.

Die KO-Runden bei den World’s bleiben dann gleich.

Wie kann man das sehen? Die Gewinner der Änderungen sind klar die 4 großen Regionen. USA und Südkorea vielleicht noch ein Stückchen eher als Europa und China.

Leidtragende sind sicher die „kleinen Regionen“: Für Teams aus Japan, Brasilien oder anderen Regionen wird es jetzt noch schwerer werden, international überhaupt stattzufinden.

Die “Best-of”-Serien solle sicherstellen, dass sich das “bessere Team” durchsetzt. Die Logik ist:

bei einer “Best-of-one”-Serie kann auch der Underdog mal den Favoriten überraschen, ihn auf dem falschen Fuß erwischen, vielleicht läuft ein Draft besonders günstig für eine Seite

bei einer “Best-of-three” oder “Best-of-five”-Serie haben beide Teams die Chance, zu reagieren, sich auf das andere Team einzustellen – dann setzt sich eher Qualität durch

“Ich glaub’, ich träume”

Wie wird das diskutiert? Die Fans sind auf reddit grade sehr überrascht, dass diese Änderungen jetzt wirklich kommen und so radikal ausfallen.

Erste Kommentare gehen in Richtung: “Zwick mich mal, ich glaub, ich träume.”

Vor allem das Bonus-Match zwischen Europa und USA wird für viele Memes sorgen, ist man sich einig.

Insgesamt wird Riot für die Änderungen gelobt.

Die Rivalität zwischen USA und Europa ist legendär

LoL: 9 Jahre lang gewann Europa jedes große Match gegen NA – Jetzt lachen uns die Amis bei den Worlds 2022 aus