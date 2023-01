LoL: Transfer-Experte erklärt, auf welcher Position die Profis das meiste Geld verdienen und wieso

In League of Legends gilt Brieu „LEC Wooloo“ Seeger als eine zuverlässige Quelle für den Transfer von Spielern zwischen den Teams. Er hat jetzt auf Twitter erklärt, welche Rolle sich in LoL am meisten auszahlt. Laut ihm verdienten die Spieler in der Midlane in den USA, Europa und Südkorea am meisten Geld.

Wer ist der Experte?

Der Belgier machte sich einen Namen, als er auf Twitter zuverlässig voraussagen konnte, wer in der Off-Season von LoL von einem Team zum anderen wechselt. Eigentlich dürfen Spieler und Teams das erst ab einem gewissen Stichtag offiziell bekannt gegeben, doch in der Realität ist oft schon Wochen vorher klar, wer wohin wechselt.

LEC Wooloo ist heute quasi der inoffizielle Transfer-Ticker, auf den Fans und Profis schauen. Vor einigen Jahre hatte der E-Sport-Journalist Jacob Wolf diese Funktion noch inne: Wolf hatte zwischenzeitlich für die E-Sport-Seite ESPN gearbeitet, aber LoL als E-Sport zu covern, hat sich kommerziell nicht ausgezahlt und er wurde entlassen.

Daher ist der Belgier jetzt der angesagte Experte für alles, was es um Transfers zu LoL zu wissen gibt.

Welche Rolle ist die bestbezahlteste in LoL? Der Experte sagt, er habe Quellen ausgewertet:

„Die Informationen meiner Quellen zeigen, dass meistens (aber nicht immer!) die Midlane die am besten bezahlte Position eines LEC-Teams ist. Zusätzlich: Die höchsten Gehälter, die ich für 2022 kenne, gehen in der LCS und der LCK an Midlaner.“

Er sagt hier also mehr oder weniger, dass die Midlane in Südkorea, Europa und Nordamerika die lukrativste Position ist.

Midlaner glänzen am meisten, haben daher den höchsten Hype

Warum ist das so? LEC Wooloo sagt, es liege daran, dass Midlaner den höchsten „Werbewert“ haben: Die Postion sei in der Mitte der Karte und es sei zudem eine Carry-Rolle, die bringe die Möglichkeit mit, Ingame-Highlights zu erstellen und damit mehr Hype zu erzeugen.

Ist das traditionell so? Ja, das deckt sich auch mit vielen weiteren Geschichten. Traditionell ist der Mid-Laner der „Star der Show“. Dort werden Helden wie Assassine oder Magier gespielt, die mit Skill-Kombinationen in kürzester Zeit Kills holen können.

Während ein ADC-Carry eigentlich das halbe Spiel über ruhig ist und erst im Endgame voll aufblüht, kann ein Midlaner schon in frühen Stufen glänzen.

Midlaner sind auch die Spieler, von denen die meisten Highlight-Reels auf YouTube kursieren und die regelmäßig Beliebtheits-Wettbewerbe gewinnen:

In den USA war Bjergsen lange Zeit der beliebtesten Spieler

In Europa sind wahrscheinlich „Caps“ und “Perkz” die populärsten Spieler, beides sind Midlaner, was zu Problemen führte, als sie in einem Team spielen wollten

In Südkorea und weltweit ist sicher Faker die Nummer 1.

Diese Stars haben eine Sache gemeinsam: sie sind alle Midlaner.

LoL: Star-Spieler schluckt Ego runter, tut sich mit größtem Rivalen zusammen

Auch wenn Midlaner die Stars sind – Jede Rolle wurde schon mal in den Finals MVP

Allerdings ist dann der Mix, wer wirklich die herausragende Rolle in einem Team spielt deutlich weiter gefasst. Bei den letzten 6 Weltmeisterschaften wurde der MVP an 4 verschiedene Rollen vergeben:

2017 gewann Ruler, ein Botlaner

2018 siegte Ning, ein Jungler

2018 war es Tian, wieder ein Jungler

2020 holte sich Canyon, der dritte Jungler in Folge

2021 siegte überraschte Scout, ein Midlaner

2022 holte sich Kingen den MVP-Titel, sogar ein Top-Laner

Der letzte Supporter, der einen MVP-Titel gewann, ist aber schon länger her: Das war 2014 der legendäre Mata:

Legendärer LoL-Pro (25) hört auf, wird sofort Coach, will „den Zidane“ machen