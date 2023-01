LoL: Die 3 stärksten, mythischen Items spielt kaum jemand – Das sind sie

Spieler wählen Items in League of Legends oft nach dem Gefühl aus, nicht aber nach harten Fakten. Das zeigt ein Blick auf die Daten der statistisch stärksten mythischen Items. Die drei am häufigsten gewählten Items machen viel Schaden und sind eher egoistische Gegenstände – den Sieg garantieren aber viel eher andere Items, die mehr dem Team helfen als dem Spieler.

Was ist ein mythisches Item in League of Legends? Aktuell gibt es 27 verschiedene mythische Items in LoL

Es sind fertig gebaute Items, die nicht weiter verbessert werden können – sie kosten mindestens 2500 Gold, das teuerste geht bis auf 3.400 Gold hoch. Es sind daher Endgame-Items.

Die Items haben im Gegensatz zu legendären Items einen „mythischen passiven Bonus“, der die Spielweise erheblich beeinflusst

Man kann nur ein einziges mythisches Item tragen – die haben eine absolute Sonderstellung

Woher sind die Zahlen? Im Netz gibt es eine Seite, die genau auswertet, welche mythischen Items am häufigsten gewählt werden und welche Win-Rate sie haben. Die Werte sind je nach Server gesplittet, es gibt aber nur relativ geringe Unterschiede zwischen den großen Servern (via poro.gg).

Die beliebtesten mythischen Items in LoL drehen sich alle um Schaden

Das sind die 3 beliebtesten mythischen Items in LoL: Die beliebtesten mythischen Items in LoL sind offensive Items:

Der Kraken Slayer wird je nach Server in bis zu 11 % aller Fälle gewählt – hat aber nur eine Win-Rate von etwa 53 %. Für einen Champion wie Kai’Sa ist die Waffe praktisch Pflicht.

Ähnlich schneidet „Immortal Shieldbow“ ab – ungefähr 7 % Pickrate und 55 % Winrate. Helden wie Samira bevorzugen dieses Items.

Auf Platz 3 steht – je nach Server – das Item „Galeforce“ – mit einer 6 % Pickrate und einer Winrate von um die 54 %. Helden wie Caitlyn bevorzugen diese Waffe, die unter anderem die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht.

Das sind alles Items, die den Schadensausstoß eines Champions enorm verbessern und die von Spielern gerne gewählt werden, weil sie die Kill-Statistiken nach oben schrauben und den Champion sofort spürbar tödlicher machen: Sie erhöhen Angriffs-Schaden, Angriffs-Tempo oder die Mobilität.

Neues Item in LoL tötet seinen Träger, lässt Fans rätseln: „Niemand weiß, wie das funktioniert“

Welche Items sind statistisch am stärksten? Geht man aber rein nach der Win-Rate finden sich die 3 Items, die an der Marke von 60 % Wins kratzen oder drüberlegen, am hinteren Ende der Statistik:

Das Item „Radiant Virtue“ hat nur eine Pickrate von um die 3 %, bringt aber fast 60 % der Siege ein. Es ist für Tanks wie Zac gedacht und gibt enorm viele Lebenspunkte.

Noch stärker schneidet das Item „Locket of the Iron Solari“ ab: mit einer Win-Rate von über 60 %, ist es aber eines der am seltensten gewählten mythischen Items in LoL – nur in 1,7 % aller Fälle taucht es im Spiel auf und hilft Helden wie Thresh oder Nautilus weiter. Das Item macht nicht nur den eigenen Champion zäher, sondern auch die Teamkameraden.

Fast am Ende der Liste der mythischen Items findet sich dann das statisch stärkste Item: „Evenshroud“ wird nur 1 % in aller Fälle gespielt, hat aber eine Win-Rate um die 62 %. Auch dieses Item verleiht dem Nutzer Resistenzen und schwächt Gegner, die immobilisiert wurden, und macht sie reif für die Tötung. Ausgerechnet der immer traurige Amumu hat hier sein Lieblings-Item gefunden.

“Glas-Cannon”-Items sind am beliebtesten in LoL, Durability-Items am stärksten

Das steckt dahinter: Es ist fast so, als will uns die Statistik etwas mitteilen. Die Items für ADCs werden statistisch am häufigsten genommen, weil auf diesen Champions auch das Gold liegt, aber sie entscheiden am wenigsten über die Siege. Das sind sozusagen “egoistische Items”, die nur ihrem Träger nutzen, und ihn in eine “Glass-Cannon” verwandeln: Er haut mehr Schaden raus, kann aber auch mit diesen mythischen Items kaum was einstecken.

Die Items, die Spieler wählen, um länger durchzuhalten und ihr Team stärker zu machen, werden in Relation selten gewählt, haben aber den stärksten Einfluss auf ein Match.

Mehr zu LoL:

LoL: Die besten Champions für jede Rolle zum Start der Season 13