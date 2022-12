LoL: Legendärer russischer Spieler (29) will Familie ernähren, unterschreibt bei kleinem Team – Ist jetzt verzweifelt

Call of Duty probiert sich an einem neuen PvE-Modus und bringt zur Mid-Season 1 von Modern Warfare 2 seinen allerersten Raid.

Nach meinen Berechnungen habe ich BiFrost mehr als 1.000 Stunden meiner Arbeitskraft gegeben, und dazu noch die Zeit, in der ich für den Aurora Cup trainiert habe. Ich weiß nicht, ob ich mir je wieder so den Arsch aufreißen will, mehr als 12 Stunden am Tag jeden Tag arbeite und dann NULL Geld bekomme und meine Familie betrüge, indem ich sie nicht besser unterstütze.

Es juckt keinen, was wir unterschrieben, Verträge in dem Geschäft sind wie Klopapier und der Besitzer eines Teams kann sich damit den Arsch abwischen […]

Was ging schief? In einem Post auf Twitlonger erklärt der Russe, dass er für seine mehr als 1.000 Stunden Arbeit für den Club nie bezahlt wurde.

Bei League of Legends gilt der 29-jährige Russe Danil „Diamondprox“ Reshetnikov als ein Urgestein, er fuhr 4-mal zu Weltmeisterschaften, das erste Mal 2012. Im Mai 2022 wollte er mit LoL seine Familie unterstützen und unterschrieb bei einem norwegischen Team. Ein halbes Jahr später scheint der Russe aber den Glauben an den E-Sport verloren zu haben.

