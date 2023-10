LoL: ADC-Legende verlässt Fnatic, wechselt auf andere Position und will wieder in der LEC spielen

In League of Legends gibt es auch in Europa einige ikonische Profi-Spieler. Denkt man an ADCs, dann ist Rekkles ein bekannter Name in der Szene. Zuletzt spielte er für das Team Fnatic, wechselte aber dieses Jahr seine Position. Nun verlässt er das Team und verbleibt erstmal ohne ein neues Team.

Wer ist Rekkles?

Schwedischer Profi-Spieler, der seit 2012 im Profi-Bereich LoL spielt

Spielte seit über 10 Jahren als Profi und galt jahrelang als ein ADC-Talent

2018 spielte er im Finale der Worlds und 2017 und 2019 kam er ins Viertelfinale

Anfang des Jahres wechselte er auf die Support-Position, doch landete dabei auf der Bank

Jetzt kündigten er und Fnatic selbst auf Twitter an, dass er das Team verlässt. Einen neuen Vertrag mit einem anderen Team hat er dabei noch nicht. Doch er will weiterhin im Profi-Bereich spielen.

Rekkles verlässt Fnactic

Auf Twitter verkündete Martin “Rekkles” Larsson jetzt, dass er Fnactic verlässt. Wie er in dem Tweet selbst sagt, sei er seit 2012, also seinem Karrierestart in der Pro-Szene, zum ersten Mal ohne Team. Er sei aktuell verängstigt , aber auch aufgeregt , da seine Zukunft noch unsicher sei, aber eben auch alles möglich ist.

Sein Traum wäre, als Support in der LEC, also der europäischen Liga, weiterhin als Profi zu spielen. Dafür habe er 5 Monate trainiert. Er könne sich zwar vorstellen, wieder als ADC zu spielen, aber er glaube selbst, dass er in der Support-Position besser aufgehoben wäre. Nach seinem Rollenwechsel hat er aber bisher kein Profi-Spiel bestritten.

Den gesamten Tweet findet ihr hier:

Weiter führt er aus, dass all seine Entscheidungen immer aus dem Gedanken des Gewinnens kamen, ob man jetzt gerne mit ihm gearbeitet habe oder nicht. So beschreibt er sich selbst auch als stur . Am Ende dankt er Fnactic noch für die Chance, die ihm gegeben wurde, und er freue sich auf das zukünftige Kapitel seiner Karriere .

Diese Aussagen passen auch zu dem Ruf, den Rekkles hatte:

Auch Fnactic postete dazu etwas auf Twitter. Sie danken ihm für seine Arbeit als Teil des Teams und als wahre Fnatic-Legende . Sie wünschen ihm das beste für seine berufliche Zukunft. Ob das mit seiner Support-Karriere klappt, wird man in Zukunft sehen.

Rekkles klingt in seinem Tweet recht zuversichtlich für seine weitere League of Legends -Karriere. Anfang des Jahres klang er aber bezüglich seiner Berufswahl und dem Spiel in einem Stream nicht so hoffnungsvoll wie aktuell in seiner Ankündigung:

