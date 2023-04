LoL: Einer der besten AD-Carrys aller Zeiten wechselt die Position – Will Karriere voranbringen, landet auf der Bank

Wir stellen euch in einem kurzen Video Disney Speedstorm vor und was ihr in dem neuen Racing-Game erwarten könnt.

2023 hielt für die europäische LoL-Community schon einige Überraschungen bereit. So gewann ein Team den Spring-Split, das niemand so wirklich auf der Rechnung hatte:

Allerdings werde er für die neue Saison nicht in der Startformation stehen ( via Twitter ). Ob Rekkles sich vorerst mit einem Platz auf der Ersatzbank zufriedengibt oder das Team wechseln wird, ist noch nicht bekannt.

Wie reagiert sein Team darauf? Fnatic sucht einen neuen AD-Carry, der in den “nächsten Wochen” kommen soll. Außerdem heißt es, dass sie Rekkles in seiner Entscheidung unterstützen, jetzt Support spielen zu wollen.

Schon im Januar 2023 gab es Gerüchte, dass Rekkles als Supporter neben Upset spielen könnte. Angeblich seien auch die MAD Lions Anfang 2023 an Rekkles als Supporter interessiert gewesen ( via Summoners-Inn ).

Kommt die Entscheidung überraschend? Nicht so richtig, denn schon in der Vergangenheit hat Rekkles immer wieder mit Supportern experimentiert.

Was hat Rekkles genau gesagt? Im Video sagt der Profi, dass er zwar ein richtig guter AD-Carry sei, aber inzwischen einen Punkt erreicht habe, an dem es nicht mehr voranginge. Seit 12 Jahren spielt er bereits auf dieser Position und jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, um etwas zu verändern.

Martin „Rekkles“ Larsson war über Jahre eines der größten Talente als AD-Carry in League of Legends . Mit Fnatic erreichte er 2018 das Finale der Worlds und spielte sich auch 2017 und 2019 ins Viertelfinale. Nun wechselt er jedoch die Rolle und wird Supporter, um sich weiterzuentwickeln. Sein Team setzt ihn jedoch erstmal auf die Bank.

