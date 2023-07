LoL: 20-jähriger Profi flüchtet aus dem Gaming-Haus, weil er glaubt, ein Coach bedrohe sein Leben

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Die oft jungen Spieler eines Profi-Teams im E-Sport leben in sogenannten “Gaming-Häusern” während der Saison zusammen. Der schlimmste Fall, wie eine Situation ausgehen kann, hat sich in Brasilien ereignet:

Der Spieler erzählt, er sei in London zusammengebrochen und konnte nicht aufhören zu weinen, und nur Botlaner Milan (22) half ihm dabei, sich zu beruhigen. Auch ein anderer Botlaner, den 26-jährige Yutaponi, stellt tol2 als einen seiner wenigen Unterstützer in der Lage heraus.

Wer ist der junge Profi? tol2 ist in seiner Rookie-Saison beim Team, hat also vorher nie für ein Profi-Team gespielt und muss seit Januar 2023 „Evil“ ersetzen, früheren Star-Spieler von DetonatioN FocusMe: Der wechselte im Dezember 2022 zur Konkurrenz.

In League of Legends erschüttert die Community gerade ein beängstigender Bericht aus Japan. Der 20-jährige Toplaner des bekanntesten LoL-Teams dort, DetonatioN FocusMe, ist aus dem Gaming-Haus geflohen. Die Lage scheint verzwickt zu sein.

