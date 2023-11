In einem neuen Koop-Game auf Steam gewinnt ihr nur, wenn ihr ein gutes Herz habt

Mitte des Monats könnt ihr in einem neuen Koop-Platformer auf Steam euer gutes Herz unter Beweis stellen. Denn genau dieses wird euch in KarmaZoo belohnen. Was es mit diesem interessanten Konzept auf sich hat, erfahrt ihr im Trailer.

Was ist das für ein Spiel? KarmaZoo heißt das neue Spiel von dem Entwickler Pastagames unter dem Publisher Devolver Digital. Am 14. Novmeber 2023 erscheint es auf Steam und kostet euch zum Vollpreis nicht einmal 10 €. Bis zum 28. November 2023 bekommt ihr KarmaZoo sogar noch mal 25 % günstiger.

KarmaZoo ist ein kooperativer Online-Platformer, bei welchem ihr mit bis zu 10 zufälligen Spielern versucht, die Level zu meisten.

Den Trailer zum Spiel haben wir hier für euch eingebunden:

Das könnt ihr erwarten: KarmaZoo ist wie schon im Trailer zu sehen ein pixeliger und ziemlich wuseliger Platformer, welcher euch vor einige interessante Rätsel stellt.

Lösen müsst ihr diese Rätsel gemeinsam. Und hier verrät euch der Trailer schon den Twist des Spiels. Denn in KarmaZoo werden eure guten Taten belohnt und sorgen nicht selten dafür, dass ihr als Gruppe das Level meistert.

Im Trailer seht ihr dafür als Beispiel einen Spieler, der sich selbst opfert und auf spitze Stacheln springt. Denn an dieser Stelle entsteht dann ein kleiner Grabstein, welchen alle Spieler dann als zusätzliche Platform nutzen können, um die spitzen Stacheln zu überqueren.

Solche guten Taten bleiben in KarmaZoo dazu auch nicht unbelohnt. Nicht nur kommt ihr im Level weiter, sondern sammelt so auch Karma-Punkte, welche ihr für neue Charaktere und Fähigkeiten nutzen könnt.

Insgesamt versprechen die Entwickler 50 spielbare Charaktere, welche wie im Trailer zu sehen in jeglicher Gestalt kommen. Von einem mutigen Wolf, zu einer kleinen Eule oder einem fröhlichen Anker könnt ihr jede Menge Charaktere erleben.

Neben den Leveln, welche ihr online mit zufälligen Verbündeten meistert, bietet KarmaZoo auf einen lokalen Koop-Modus an. In diesem Modus stellt ihr euch euren Freunden in einem Wettkampf voller Mini-Games, welche perfekt auf einem gemeinsamen Bildschirm zu spielen sind.

Spieler halten KarmaZoo für das perfekte Spiel, um neue Freunde zu finden

Wie sind die Reaktionen? In den Kommentaren unter dem Trailer (via YouTube) sind sich die User relativ einig, dass KarmaZoo zu einem guten Spiel werden könnt, was vor allem Fans von Online-Koop begeistern könnte.

So schreibt unter anderem User user-ye1xx8ov4m, dass er es kaum abwarten könne, weil das Spiel zu spaßig aussieht und, dass er die Idee liebt, mit völlig fremden zu spielen. Dabei ist er auch der gleichen Meinung wie User zeezenfrozen, dass KarmaZoo perfekt wäre, um neue Freunde zu finden.

User lynnboartsdye1943 ist vor allem von dem Konzept begeistert und findet, dass es mehr von der Gameplay-Mechanik braucht, die Positivität und gutes tun belohnt.

Was haltet ihr von diesem Konzept, welches euch wirklich dazu auffordert in erster Linie an eure Mitspieler, statt euch selbst zu denken? Schreibt uns in den Kommentaren gerne eure Meinung.

