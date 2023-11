Survival-Game auf Steam lockt mit neuem Feature – „Gerade als ich dachte, ich bin fertig, zieht es mich wieder zurück“

Grounded, ein Survival-Spiel auf Steam will euch mit einem weiteren großen Update noch intensiver in die Spielwelt einbinden. Wie dem Spiel das gelingen will, zeigt es in einem neuen Trailer, welchen ihr hier auf MeinMMO findet.

Worum geht es? Grounded ist ein Survival-Spiel auf Steam, in welchem ihr als geschrumpfte Teenager in einer offenen Welt voller gefährlicher Käfer und Spinnen überleben müsst. Ihr versucht, einen Weg zurück zu eurer richtigen Größe zu finden.

Nach dem letzten großen Update im April dieses Jahres erwartet euch am 13. November 2023 ein weiteres großes Update für Grounded.

Den Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Das Update, welches unter dem Namen Playgrounds bzw. Make it and Brake it läuft, stellt sich in einem kurzen Trailer vor und verspricht jede Menge Bauspaß und will euch damit als Community verbinden.

Was euch erwartet: Das Update Playgrounds bietet euch letztlich genau das, was sein Name verspricht. Ein neuer Spielmodus voller Spielplätze mit Mini-Games, Irrgärten mit verwirrenden und gefährlichen Aufgaben oder Arenen mit riesigen Spinnen, um euch wie an Gladiator zu fühlen.

Diese Beispiele aus dem Trailer sind jedoch nur wirklich nur das. Denn das Interessante an diesem Update ist, dass ihr diese Playgrounds selbst erbaut und danach für die Community zur Verfügung stellt.

Ein neues Toolkit soll euch alles dafür bieten, eure eigenen Ideen in die Realität umzusetzen und für andere Spieler ein spaßiges Level zu erbauen. Dafür könnt ihr quasi jeden Gegenstand, welchen ihr selbst im Garten findet, in eure Level integrieren.

Alles, was ihr platziert, ist frei bewegbar und selbst einzelne Grashalme könnt ihr einbauen. Indem ihr alles verbindet und mit verschiedenen Auslösern ausstattet, sollt ihr einzigartige Erlebnisse schaffen können.

In einem Interview mit Xbox Wire sprach Direktor Brennecke darüber, dass dieses Update seit langem auf dem Plan stand und von der Community inspiriert wurde, welche schon lange mit Mods das Spiel zu ihrem eigenen gemacht haben. Mit den neuen Tools wollen sie ihnen dazu noch mehr Möglichkeiten bieten.

Ebenfalls beschreibt er den Titel des Updates Make it and Brake it als äußerst passend, dann ein großer Teil des Spaßes soll es sein, Dinge zu erbauen, zu testen und dabei zu zerbrechen und herauszufinden, was funktioniert.

Ihre Mentalität bei der Entwicklung von Grounded sei es, den Spielern keine Grenzen zu setzen und mit dem neuen Update wollen sie den Spielern die Chance geben, ihre Kreativität zu zeigen.

Spieler planen bereits ihre eigenen Kreationen

Wie sind die Reaktionen? Wenn man sich die Kommentare unter dem Trailer (via YouTube) mal so anguckt, sind die Reaktionen zwar sicherlich gemischt, denn einige User wünschen sich vor allem Survival- oder Story-Updates, aber dennoch findet man viele positive Kommentare zum neuen Update:

kasumikills3699 ist der Meinung: Mehr Wege zu spielen, ist immer gut zu sehen

celerysalad5474 schreibt: Dieses Update macht das, was du machen kannst, wirklich unendlich […]

BubuDaddy schreibt: […] Das ist so cool! […] gerade als ich gedacht habe ich bin fertig, zieht Obsidian mich wieder zurück rein. […] Ihr seid großartig

Neben ein paar positiven Kommentaren, welche das Update an sich loben und finden, dass es ziemlich cool aussieht, findet man auch schon Ideen für mögliche Spielplätze. So schreibt zum Beispiel vero_vento, dass irgendjemand bestimmt eine Boss-Arena baut, mit immer weiteren Leveln an schwierigen Gegnern.

Was haltet ihr von dem neuen Update? Kommen euch bereits selbst Ideen für mögliche Spielplätze? Schreibt uns gerne in den Kommentaren.

