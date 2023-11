Nach 10 Jahren bekommt Hearthstone einen richtigen Koop-Modus

Jetzt bleibt nur noch zu hoffen, dass auch genug andere Spieler Lust auf solche Koop-Partien haben, damit dieser Modus ebenfalls ein neuer Evergreen wird und nicht – wie leider viele andere Ideen in Hearthstone – relativ schnell in der Bedeutungslosigkeit versinkt.

Wann kommt der Koop-Modus? Der Modus soll relativ früh im nächsten Jahr live gehen, allerdings kann sich das noch ändern. Zumindest in der Vorstellung auf der BlizzCon schien Koop bereits recht gut zu funktionieren – das Konzept geht also auf.

Welcher Partner davon den ersten Kampf bestreitet, das ändert sich in jedem Zug – hier ist also passende Strategie notwendig, um das Bestmögliche aus beiden Teams herauszuholen.

Wie laufen die Kämpfe ab? Die Kämpfe finden in gewisser Weise nacheinander statt. Der jeweils erste Spieler des Teams tritt gegen einen Kontrahenten an – wie auch bisher. Sobald eine Seite jedoch vollständig ausgelöscht ist, rückt der zweite Spieler des Teams mit seiner Truppe nach. Zuerst muss er gegen die Überreste des Gewinners angreifen und, falls er besteht, rückt dann auch der zweite Spieler hier nach.

Mit einem Klick auf das Portal könnt ihr sogar die ganze Ansicht auf euren Mitspieler richten, als wäret ihr im „Zuschauer-Modus“. So habt ihr stets eine Übersicht, was euer Mitspieler gerade anstellt und welche Diener er sammelt.

Wie funktioniert der Koop-Modus? Für den neuen Modus „Duo Battlegrounds“ („Duo-Schlachtfelder“) müsst ihr euch zu zweit anmelden. Ihr tretet dann gegen 3 andere Teams an, sodass auch weiterhin 8 Spieler in einer Partie dabei sind.

