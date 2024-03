Helldivers 2: Spieler nutzt ungewöhnliches Gadget, um sich wie ein richtiger Helldiver zu fühlen

Die Nutzung eines Stream Decks ist definitiv eine ungewöhnliche Art, um in einem Spiel bestimmte Aktionen auszuführen. Da Helldivers 2 parallel auf der PlayStation 5 veröffentlicht wurde, haben die Spieler auf dieser Plattform leider keine Möglichkeit das Gadget zu nutzen. Dafür können sich Konsolenspieler auf die zukünftige PS9 freuen, die laut einem Trailer im Jahr 2078 mit einer futuristischen Steuerung erscheinen könnte: Sony zeigte bereits vor 25 Jahren in einem futuristischen Trailer die PS9 – Viele von uns dürften den Release nicht mehr erleben

Was für eine Steuerung nutzt der Spieler? In einem kurzen Video, das auf Reddit geteilt wurde, sieht man wie ein Spieler seinen Elitesoldaten in einer Mission über das Schlachtfeld steuert. Bewegungen in verschiedene Richtungen führt er hierbei normal mit Maus und Tastatur aus.

Ein Spieler steuert seinen Elitesoldaten in Helldivers 2 auf ungewöhnliche Weise über das Schlachtfeld. Neben Maus und Tastatur nutzt er für einige Eingabeaktionen ein Gadget an seinem Arm, das eigentlich für Streamer gedacht ist.

