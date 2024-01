Sony zeigte bereits vor 25 Jahren in einem futuristischen Trailer die PS9 – Viele von uns dürften den Release nicht mehr erleben

In einem Trailer von 1999 präsentierte Sony uns die PlayStation 9. Das Video zeigt futuristische Features der Konsole. Als Veröffentlichungsdatum wird das Jahr 2078 genannt.

Trailer für kommende Konsolengenerationen sind nichts Ungewöhnliches. Hersteller fahren ihre Werbekampagnen schon lange vor der eigentlichen Veröffentlichung eines Produktes hoch. Damit soll das öffentliche Interesse gesteigert werden, was sich letzten Endes positiv auf die Verkaufszahlen auswirken soll.

Konsolenhersteller Sony hat vor 25 Jahren einen Trailer produziert, der für die im Jahr 2000 erschienene PS2-Spielkonsole werben sollte. Das Kuriose daran ist, dass im Video von der PS2 keine Spur zu sehen ist. Stattdessen bekommen wir futuristische Bilder gezeigt, wie die PlayStation 9 im Jahr 2078 funktionieren soll.

Seht euch im Video das neue Slim-Modell der PS5 an Weitere Videos Mehr Videos für dich Menschen im Krieg gegen die KI – Regisseur von Star-Wars-Hit bringt nächsten SciFi-Kracher

25 Jahre alter Trailer kündigt die PS9 für das Jahr 2078 an

Was zeigt der Werbespot? In dem einminütigen Trailer sehen wir einen jungen Mann in einer futuristisch aussehenden Stadt. Er hält eine gläserne Kugel mit der Aufschrift PS9 in seinen Händen. Er öffnet die Kugel und lässt damit eine Art elektronische Sporen frei. Diese gelangen dann in seinen Körper und aktivieren verschiedene Features.

Währenddessen durchläuft der Spieler verschiedene Szenarien. So wird er unter anderem in eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Kämpfern verwickelt. Wenig später taucht er unter Wasser ab und begegnet einem riesigen Tintenfisch.

Danach befindet er sich inklusive Rennanzug und Helm als Beifahrer auf einem Motorrad. Bei voller Fahrt verschießt er ein leuchtendes Projektil, nur um es Sekunden später wieder einzufangen. Am Ende des Spots hält er die jetzt wieder geschlossene PS9-Kugel in seiner Hand.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Trailer zur PS9 auf YouTube

Welche Features werden im Trailer genannt? Innerhalb der Reise des Spielers nennt eine elektronisch klingende weibliche Stimme mehrere technische Merkmale der PS9. Alle Features klingen zukunftsweisend und sollen eine völlig neue Erfahrung in Videospielen vermitteln:

Retinal scanner („Netzhaut Scanner“)

Mind control system („Gedankenkontrollsystem“)

Holographically Burgund vision („Holografische 360° Rundumsicht“)

Telepathic personal music („Telepathisch personalisierte Musik“)

Ob diese Features in 54 Jahren wirklich Realität werden, kann vermutlich erst dann beantwortet werden. Bis dahin sollte man den Inhalt des Trailers aber nicht zu ernst nehmen.

Werbekampagne für das 78 Jahre jüngere Vorgängermodell

Wieso hat Sony diesen Werbespot produziert? Das Video wurde damals für eine PlayStation 2-Werbekampagne gedreht und veröffentlicht. Die schwarze PS2 war zu dem Zeitpunkt noch mehrere Monate von ihrer Markteinführung im Jahr 2000 entfernt. Dies war aber nicht Sonys erste Konsole in dieser Farbe.

Sony wollte schon frühzeitig das Interesse für den Nachfolger der ersten PlayStation steigern und entschied sich dazu, dieses heutzutage sonderbar anmutende Video zu erstellen. Mit insgesamt über 157 Millionen verkauften PS2-Spielkonsolen hat Sony damals scheinbar alles richtig gemacht. Selbst Steve Jobs erkannte das Potenzial in diesem Markt und wollte einen Teil des Konsolen-Geschäfts für Apple beanspruchen.

Ist das Release-Datum realistisch? Bleibt Sony dem bisherigen Lebenszyklus von 6 bis 7 Jahren einer PS-Generation bis zum Erscheinen des Nachfolgers treu, könnte die PS9 rein theoretisch vielleicht schon im Jahr 2048 erscheinen. Das wäre immerhin 30 Jahre früher als im Video angegeben. Ob wir dann tatsächlich in den Genuss der genannten Features kommen, bleibt abzuwarten.

Bezogen auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von 78 Jahren bei Männern und 83 Jahren bei Frauen (via destatis.de), würden viele einen Release im Jahr 2078 wohl nicht mehr erleben. Hoffen wir also, dass Sony den bisherigen Veröffentlichungsrhythmus beibehält.

Sonys Spielkonsolen sind sehr begehrt, wie dieser Raub von 100 PS5 zeigt:

Ein Amazon-Fahrer stahl 100 PS5, um sie zu verkaufen – aber er beging einen Fehler