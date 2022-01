Guild Wars 2: Wie lange dauert es bis Level 80?

Habt ihr also 80 davon gesammelt, könnt ihr einen neuen Charakter mit nur 80 Klicks in wenigen Minuten auf Level 80 ziehen.

Der “cheat” Weg: Okay, gecheatet ist es nicht. Aber: Wenn ihr Guild Wars 2 mit einer seiner Erweiterungen kauft, erhaltet ihr in eurem Inventar einen Boost auf Stufe 80. Klickt ihr den an, ist euer Charakter sofort Stufe 80 und mäßig ausgerüstet, aber bereit für die große Welt.

Die wichtigsten Events und World-Bosse findet ihr in diesem Timer von Guildnew s und auch die dazugehörigen Wegmarken könnt ihr einfach in den Ingame-Chat kopieren. Damit könnt ihr euch, zumindest anfangs, gut orientieren und einige der wichtigen Events finden.

Vor allem, weil es in Guild Wars 2 nahezu keine Progression durch bessere Rüstung gibt. Alles, was euch von euren Mitspielern abhebt und besser macht, ist das Können über eure Klasse und den Content, den ihr gerade spielt.

Wie lange dauert es? Eine klare Antwort lässt sich in Guild Wars 2 auf diese Frage allerdings nicht geben. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, den maximalen Level, also 80, zu erreichen. Wir stellen sie euch vor.

