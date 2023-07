Eines der größten und wichtigsten Free2Play-MMORPGs der letzten 10 Jahre steht wohl vor dem Aus

Im September 2014 erschien ArcheAge im Westen. Mit einer 80 gehört es zu den besten MMORPGs auf Metacritic. Doch nun steht das Sandbox-Spiel wohl vor dem Aus, wie ein koreanischer Insider berichtet.

Was passiert gerade bei ArcheAge? Laut der Website MTN soll es zu einer großen Umstrukturierung bei XL Games, dem Entwickler des MMORPGs, kommen. Einigen Mitarbeitern soll eine Abfindung in Höhe von 3 Monatslöhnen für eine Kündigung angeboten worden sein, andere wurden von ArcheAge abgezogen und in eine neue Abteilung geschoben.

Das MMORPG soll in Korea in eine Art “Wartungsmodus” versetzt werden, um es nur noch mit kleinen Updates am Laufen zu halten.

Gravierend ist für uns jedoch ein anderer Absatz. Laut diesem sollen die Lizenzen für andere Regionen nicht mehr verlängert werden, wenn diese ablaufen. Das bedeutet: Endet ein Vertrag für die Server im Westen, dann wird ArcheAge direkt abgeschaltet – ohne einen Wartungsmodus.

Wann könnte das passieren? Derzeit wissen wir nicht, wie lange die Verträge laufen. Die Abschaltung könnte theoretisch in wenigen Wochen oder aber erst in ein paar Jahren stattfinden.

Warum kommt es zu der Umstrukturierung? Laut dem Insider-Bericht kostet ArcheAge im Unterhalt rund 10 Millionen Euro pro Jahr. Man müsse die Kosten jedoch um mindestens 30 % senken, um mit dem Titel wieder in die Gewinnzone zu kommen, heißt es.

Der Wert ist überraschen schlecht dafür, dass ArcheAge mal ein angesagtes PC-Spiel war.

ArcheAge kam zu Release richtig gut an, bekam Awards und gute Reviews

Wie gut kam ArcheAge zu Release an? In Korea gewann es gleich mehrere Game Awards, darunter einen im Jahr 2013 für die schöne Grafik. Das Sandbox-Konzept wurde auch im Westen gut aufgenommen.

Es gab Lob für das Kampfsystem, den Schiffsbau, das Leben als Pirat oder das wirklich gelungene Housing-System. Man konnte machen, was man wollte und hatte trotzdem immer das Gefühl Fortschritt zu erleben. Die Karawanen-Events oder das breite Klassensystem sind Dinge, die sich Spieler auch für andere MMORPGs wünschen.

Die Webseite PCGamesN gab dem Spiel eine 8/10 und nannte es das Spiel, dass “einer echten Fantasy-Sandbox-Erfahrung am nächsten kommt.”

Gaming Nexus gab sogar eine 88 und schrieb: “Das Gesamterlebnis ist einfach zu unterhaltsam, um es sich entgehen zu lassen, zumal das Spiel kostenlos ist.”

Was passierte dann? Schon früh gab es einen Aufschrei rund um Hacker, Bots und Griefer, die den Spielspaß ruinierten. Besonders beim Besitz von Land kam es immer wieder vor, dass getrickst wurde, da die Anzahl an Spots in der offenen Welt begrenzt war.

Es folgten Updates, die ArcheAge stärker in Richtung Pay2Win drückten. Ein großer Patch, der viele Fehler beheben sollte, wurde zudem lange verzögert und brachte dann viel zu starke Waffen ins Spiel. Das störte die Balance im PvP. Auch die neuen Inhalte legten ihren Fokus immer mehr auf Gold-Farming und weniger auf abwechslungsreiches Gameplay.

Mit der Buy2Play-Version ArcheAge Unchained versuchte man 2019 Spieler zurückzugewinnen. Man versprach den Verzicht auf Pay2Win und Abo und hatte zumindest anfangs Erfolg. Mit dem Publisher-Wechsel wurde dann das Versprechen gebrochen und viele Spieler hatten komplett das Vertrauen in ArcheAge verloren.

Mobile-Games ersetzen das “alte” ArcheAge

Wie verdient XL Games inzwischen sein Geld? Vor allem mit ArcheAge War. Dabei handelt es sich um ein Spiel, das sich voll auf die PvP-Aspekte von ArcheAge fokussiert und für PC und Mobile erschienen ist. Das MMORPG soll allein 3,6 Millionen Euro pro Monat an Lizenzgebühren bringen. Dazu kommt noch eine Beiteilung an Einnahmen durch die Verkäufe in den App Stores.

Ebenfalls gute Einnahmen bringt das Spiel Moonlight Sculptor, das ebenfalls fürs Smartphone erschien.

Was ist mit ArcheAge 2? Die große Hoffnung für Sandbox-Fans ist der direkte Nachfolger ArcheAge 2. Dieser soll 2024 erscheinen. Bis zur Umstrukturierung arbeiteten die beiden ArcheAge-Teams zusammen in einer Abteilung, nun wurden jedoch die Entwickler vom Nachfolger in ein separates Team verschoben.

Hier könnt ihr euch erstes Gameplay zu ArcheAge 2 anschauen:

Die Entwicklung an dem neuen MMORPG sollen also wie gehabt weiterlaufen. Eine Veränderung des Release-Datums wurde bisher nicht angekündigt.

Was sagt ihr zum schleichenden Ende von ArcheAge? Werdet ihr das Sandbox-MMORPG vermissen oder steckt ihr große Hoffnungen in den Nachfolger?

