Das MMORPG ArcheAge bekommt im Dezember eine neue Klasse in Korea. Ihr Fokus liegt auf Schusswaffen. Dadurch, dass alle Spezialisierungen im Spiel miteinander kombiniert werden können, entstehen so viele Combos, dass sogar Fans des Spiels langsam überfordert sind.

Was passiert bei ArcheAge? In der koreanischen Version des MMORPGs erscheint am 3. Dezember ein neuer Patch. Dieser bringt unter anderem:

Eine Überarbeitung der Arbeitskräfte

Eine Erhöhung des maximalen Goldlimits

Eine neue Handelsroute

und eine neue Klassen-Spezialisierung mit dem Namen Insanity

Die 13. Spezialisierung im Spiel fokussiert sich auf Schusswaffen, genauer gesagt auf Schrotflinten. In einem Trailer zeigen die Entwickler bereits, was euch bei der Klasse erwartet:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Wie kommt es zu den 286 Klassen? In ArcheAge könnt ihr jeweils 3 Spezialisierungen auswählen und darüber Fertigkeiten und Eigenschaften freischalten.

Durch die 13 Spezialisierungen und die jeweils 3 freien Slots entstehen 286 verschiedene Kombinationen, aus denen sich jeweils eine leicht angepasste Spielweise entwickelt. Das mach das Spiel zu einem der MMORPGs mit der größten Auswahl aus Klassen.

Die letzte neue Klasse, die Schnellklinge, wurde im Oktober 2019 zusammen mit Patch 6.0 eingeführt. Seitdem gab es vor allem neue Spiel-Inhalte in Form der Erweiterung „Garten der Götter“, die im Sommer erschien.

Wann kommt die Klasse zu uns? Bisher ist nur der Release für Korea bekannt. Bei uns kommen Updates in der Regel 3 bis 6 Monate später.

Fernkampf-Klasse mit viel Schaden, aber langsamen Schüssen

Was ist bisher über Insanity bekannt? Die Webseite D Pain hat bereits allerhand Informationen vom koreanischen Test-Server zusammengetragen.

So soll die neue Klasse Insanity ähnlich wie der Archer auf eine große Reichweite setzen, jedoch schießt die Schrotflinte deutlich langsamer. Dafür ist der Schaden höher. Zudem soll es einige starke AoE-Fertigkeiten geben.

Eine Auswahl der ersten Fertigkeiten der neuen Klasse (via D Pain).

Zudem wurden bereits einige Bilder der Schusswaffen zusammengetragen, die ihr später in ArcheAge tragen könnt.

Verschiedene Schrotflinten-Skills (via D Pain).

Wie fallen die ersten Reaktionen auf die Klasse aus? Unter den Videos der Entwickler sammelten sich bereits allerhand Kommentare zur neuen Klasse. Einige von ihnen wiesen darauf hin, dass es eher an Aufgaben im Endgame, als an neuen Klassen mangeln würde.

Auf der Webseite MMORPG.org.pl bezeichnete ein Nutzer die große Zahl der Klassen sogar als Minuspunkt des Spiels. So mangele es dadurch an der Balance zwischen den Spezialisierungen.

Auch im reddit beschwert sich der Nutzer RedTheMad über die Klasse:

Der nostalgische Teil von mir, der in das verliebt ist, was das Spiel einst war… ist gehyped und neugierig. Aber die realistische und pragmatische Seite von mir sieht keinen Sinn darin, eine neue Klasse in ein Spiel mit so vielen groben Mängeln zu bringen.

Die große Hoffnung ArcheAge 2

Während es im reddit und unter dem Video vermehrt negative Kommentare zur Entwicklung von ArcheAge gibt, setzen viele andere ihre Hoffnungen in ArcheAge 2.

Das Nachfolge-MMORPG wurde bereits angekündigt und soll 2022 in der Unreal Engine 5 erscheinen:

ArcheAge 2 kommt schon 2022 – Setzt auf Unreal Engine 5 und neue Rassen