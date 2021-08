In der Woche vom 16. bis 22. August gab es viele Diskussionen rund um das größte westliche MMORPG World of Warcraft. Zudem haben wir 4 neue MMORPGs vorgestellt, die in den kommenden Monaten erscheinen sollen. Wir von MeinMMO fassen euch hier alle wichtigen News der Woche zusammen.

Das Highlight der Woche: In dieser Woche drehte sich viel um WoW, die Abo-Zahlen und den Einstieg. Dabei kam das MMORPG nicht gut weg:

Schon seit einigen Wochen berichten wir außerdem darüber, dass einige große Streamer und YouTuber von WoW zu Final Fantasy XIV abgewandert sind.

Der Aufreger der Woche: Ian Taylor hat weite Teile der Musik von RuneScape komponiert. Inzwischen wurde er jedoch entlassen und verurteilt. Er gestand, dass er bei einem unter 13 Jahre alten Mädchen sexuell übergriffig geworden ist: Runescape: Komponist wird entlassen und verurteilt – Nach Übergriff auf Mädchen.

Die Diskussion der Woche: MeinMMO-Autor Matthis Dillmann hatte in der Beta besonders an den Fraktionen in New World seinen Spaß. Doch nicht jeder unserer Leser findet Fraktionen und PvP gut. Mehr dazu hier: Ein Feature in New World gibt mir das Gefühl, in einem MMO endlich wieder dazuzugehören.

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr diese Woche etwas Spannendes erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.