Steigt sofort ein in die Closed-Beta von Elyon – Holt euch hier euren Key

Abhängig von der Menge der Anmeldungen kann es etwas dauern, bis euer Key per Mail bei euch reinflattert. Habt also etwas Geduld.

Was gibt’s hier zu gewinnen? In Zusammenarbeit mit Kakao Games und Blue Hole verlosen wir 700 Keys für den Zugang zur zweiten Closed Beta von Elyon.

Was ist in der Beta drin? Die verfügbaren Inhalte des Betatests sollen näher an denen der koreanischen Version dran sein. Die Inhalte der ersten Beta werden sich daher nicht mit denen des zweiten Tests überschneiden. Ihr werdet folgende neue Inhalte testen können:

Einen Einblick in die spielbaren Klassen findet ihr in diesem Video:

In dem MMORPG kämpfen zwei verfeindete Fraktionen Vulpin und Ontari um die Kontrolle über das mysteriöse Portal Elyon, das sie ins Paradies führen soll. Ihr schnetzelt euch dabei durch Raids, Dungeons und vor allem durch die großen “Realm vs. Realm”-Schlachten , die eines der Highlights von Elyon werden sollen.

