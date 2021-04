Am 6. Mai startet das neue MMORPG Elyon seinen ersten englischen Beta-Test. Wir verlosen 1.000 Keys für den Beta-Zugang und ihr könnt euch sofort einen sichern, wenn ihr schnell seid.

Was ist Elyon? Das MMORPG hat seit seiner Ankündigung als Ascent: Infinite Realm viele Veränderungen durchlebt. So wurde das Kampfsystem fast komplett überarbeitet, entfernte Tab-Targeting und wurde Action-lastiger. Auch die Klassen und Skills wurden umfassend überholt, sodass sie nun mehr Tiefe für Builds bieten.

In dem MMORPG kämpfen die beiden großen Fraktionen Vulpin und Ontari um die Kontrolle über das geheimnisvolle Portal Elyon, das sie ins Paradies führen soll. Ihr schnetzelt euch dabei durch Raids, Dungeons und vor allem die großen “Realm vs. Realm”-Schlachten, die eins der Highlights von Elyon werden sollen.

Mehr über die Entwicklung von Elyon erfahrt ihr hier:

Großes, neues MMORPG von den TERA-Machern läuft endlich in Europa an

Das erwartet euch in der Beta: Während des Beta-Tests werdet ihr die verschiedenen Funktionen und Features des Spiels ausprobieren können. Dazu gehören zum Beispiel die 5 verschiedenen Klassen des MMORPGs und ihre Skill-Bäume. Es sind:

Warlord

Assassin

Mystic

Gunner

Elemental

Einen Gender-Lock gibt es nicht. Jede Fähigkeit der Klassen hat 4 verschiedene Anpassungsoptionen, die den Effekt des Skills oft stark verändern. Die Fans von Builds und Skillungen sollten hier also auf ihre Kosten kommen und viel basteln können. Ein Sockel-System sorgt für weitere Build-Vielfalt.

Zudem werdet ihr die Welt von Elyon erkunden, Dungeons und Quests erledigen, Rätsel lösen und auch an den “Realm vs. Realm”- Schlachten teilnehmen, in denen bis zu 300 Spieler sich gegenseitig die Köpfe einschlagen können.

Der Fortschritt aus der Beta wird aber nicht auf das fertige Spiel übertragen, sondern resettet. Eine Übersicht über das Gameplay der Klassen findet ihr in dem Trailer:

Steigt ein in den Beta-Test

Was gibt’s hier zu gewinnen? In Zusammenarbeit mit Kakao Games und Blue Hole verlosen wir 1.000 Keys für den Zugang zur Closed Beta von Elyon.

Der Beta-Test startet am 6. Mai um 14:00 Uhr

und endet am 10. Mai um 10:00 Uhr

Mittlerweile ist es nicht mehr möglich, sich für den Test anzumelden. Der Anmeldeschluss war am 25. April. Bei unserer Verlosung könnt ihr euch aber noch euren Zugang zur Beta sichern, wenn ihr schnell seid.

Der Preload der Beta beginnt am 4. Mai um 14:00 Uhr. Die Beta ist komplett auf Englisch, zum Release wird es aber auch eine deutsche Sprachversion geben.

Wie bekomme ich einen Key? Um bei der Verlosung mitzumachen, habt ihr zwei Möglichkeiten:

Ihr registriert euch in dem Verlosungs-Tool weiter unten. Die Codes werden dort unter allen Teilnehmern zufällig ausgelost

Ihr schreibt uns einen Kommentar unter dem Artikel, welche Klasse ihr im Beta-Test als Erstes spielen werdet. Die ersten 400 Kommentare erhalten garantiert einen Key.

Die Verlosung endet am 3. Mai. Die Keys werden rechtzeitig zum Start der Beta per Mail an die Gewinner verschickt.

Viel Glück und viel Spaß beim Testen!