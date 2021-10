In dem MMORPG kämpfen zwei verfeindete Fraktionen Vulpin und Ontari um die Kontrolle über das mysteriöse Portal Elyon, das sie ins Paradies führen soll. Ihr schnetzelt euch dabei durch Raids, Dungeons und vor allem durch die großen “Realm vs. Realm”-Schlachten, die eines der Highlights von Elyon werden sollen.

Was ist Elyon? Das neue MMORPG aus Korea wurde ursprünglich als Ascent: Infinite Realm angekündigt und hat viele Veränderungen durchlebt. So wurde etwa das Kampfsystem fast komplett überarbeitet, man entfernte Tab-Targeting und das Spiel wurde Action-orientiert.

Abhängig von der Menge der Anmeldungen kann es etwas dauern, bis euer Key per Mail bei euch reinflattert. Habt also etwas Geduld.

Das Reittier gibt es in dieser Farbe nirgendwo zu kaufen. Ihr könnt also optisch Eindruck gegenüber euren Mitspielern schinden.

Was ist das für ein Reittier? Das Red Parrot Mount ist, wie der Name schon sagt, ein roter Papagei, auf dem ihr durch die Spielwelt reiten könnt.

