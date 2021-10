Im Fokus des Spiels steht das actionreiche Kampfsystem, das an eine Mischung aus TERA und Black Desert erinnert . Damit könnt ihr in der offenen Welt grinden, Dungeons abschließen und an verschiedenen PvP-Inhalten teilnehmen. Dazu zählen mit einem höheren Level auch Kämpfe in der offenen Welt.

Was ist Elyon überhaupt? Das MMORPG erschien Ende 2020 in Korea und erscheint als Free2Play-Spiel bei uns im Westen .

Was passiert hier im Live-Ticker? Wir werden den Start von Elyon begleiten und euch über eventuelle Server-Probleme, Warteschlangen und andere Probleme auf dem Laufenden halten. Wer heute also Elyon spielen möchte, sollte diesen Beitrag verfolgen.

Heute startet das neue MMORPG Elyon (PC) auf Steam und in einem eigenen Client. Wir von MeinMMO begleiten den Start mit einem Live-Ticker und beantworten eure Fragen zum Spiel in den Kommentaren.

