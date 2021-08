Guild Wars 2: Leak zeigt alle neuen Elite-Spezialisierungen von End of Dragons

Übrigens: Alles, was wir zur neuen Erweiterung End of Dragons wissen , findet ihr hier.

Was sagen die Spielenden? Auf reddit voten User den Post mit den Leaks ordentlich nach oben. Bereits um 23 Uhr des 17. August hat er fast 400 Votes, was für Guild Wars 2 vergleichsweise viel ist. Die Community spekuliert nun, wie die Elite-Spezialisierungen aussehen könnten:

Nun hat ArenaNet aber eben diese Ausrüstungstruhen anscheinend auch für die neuen Elite-Spezialisierungen bereits ins Spiel gebracht. Dataminer fanden die Chatcodes der Boxen und konnten sich damit anzeigen lassen, was darin enthalten ist. Entsprechend war in jeder der Truhen jeweils eine Waffe vorhanden, die die Klasse bisher noch nicht tragen konnte.

Wie kam der Leak zustande? In Guild Wars 2 könnt ihr jeden Gegenstand mit einem Klick in den Chat linken. Wenn ihr dann mit der Maus darüber fahrt, seht ihr den Gegenstand und könnt nähere Informationen über ihn abrufen. Damit das funktioniert, verfügt jeder Gegenstand im Game über einen sogenannten Chatcode.

Was wurde geleakt? In Guild Wars 2 bekommen die Grundklassen mit jeder Elite-Spezialisierung eine neue Waffe spendiert, die sie dann führen können. Im Rahmen der ersten Beta zu den neuen Elite-Spezialisierungen könnt ihr nun bereits den Mesmer, den Nekromanten und den Wächter spielen.

