Eines der besten Steam-RPGs des Jahres bekommt Endgame, auf das MMORPGs neidisch sind

Was ist Granblue Fantasy Relink für ein Spiel? Das Rollenspiel führt euch in die Himmelswelt, die aus unzähligen schwebenden Inseln besteht. Ihr seid der Kapitän einer Himmelsfahrer-Crew und werdet unter anderem von dem kleinen Drachen Vyrn und einem jungen Mädchen mit geheimnisvollen Kräften begleitet.

Klar ist, dass ihr im Laufe der Quest an der Seite vom Obersten Primarchen Sandalphon gegen den „ultimativen Feind Lucilius“ kämpfen sollt. Für die Freischaltung der Herausforderung müsst ihr ein neues Story-Segment in der Region Seedhollow erreicht haben.

Was steckt hinter der neuen Quest? Im Zuge des 10. Jubiläums des Granblue-Fantasy-Franchise haben die Entwickler von Cygames für Relink offenbar einen besonders epischen Bosskampf entworfen, der sich auch in jedem MMORPG richtig gut machen würde. Zumindest ist das unser Eindruck nach Sichtung dieses Video-Teasers:

