Diablo 4: Show stellt Blizzard viel zu harmlose Fragen aus der Community, die es nie gab – Muss sich nun entschuldigen

In einem Interview, das auf einem YouTube-Kanal der Future Games Show hochgeladen wurde, haben die Entwickler von Diablo 4 angebliche Fragen aus der Community beantwortet. Die ziemlich harmlosen und spezifischen Fragen hat es aber nie in der Form gegeben.

Was ist die Future Games Show? Die Future Games Show ist eine digitale Show für Videospielpräsentationen, die jährlich von dem Onlinemagazin GamesRadar+ veranstaltet wird.

Auf dem YouTube-Kanal der FGS wurde am 25. Mai ein Interview mit den Diablo 4 Entwicklern John Müller und Joseph Piepora veröffentlicht, das offensichtlich die Show, aber auch das Spiel bewerben sollte (via Kotaku).

Was war das für ein Interview? Am 13. Mai postete die Future Games Show auf ihrem Twitter-Account einen Tweet. Sie schreiben, dass sie sich in der darauffolgenden Woche mit den Diablo 4 Entwicklern zusammensetzen. Die Twitter-User sollten nun Fragen an die Entwickler in die Kommentare schreiben.

Das Team hat sich wahrscheinlich viel mehr Interaktionen erhofft, da zu dem Zeitpunkt des Tweets der Server-Slam lief, der die Fans begeistert hat.

Wenn man den Tweet öffnet, sieht man allerdings, dass keine einzige Frage kommentiert wurde.

Was man jedoch sieht, sind mehrere Antworten der letzten Tage, die das YouTube-Video mit dem Interview verlinken und die dort gestellten Fragen als „fake“ bezeichnen.

Hier seht ihr den Tweet, den wir zusammengefasst haben:

Woher kamen denn dann die Fragen? Das fragte sich auch Twitter-User Philtacular. Er nahm sich der Sache an und recherchierte dazu. Am 26. Mai postete er einen Tweet und schrieb:

Also @Blizzard_Ent und @FutureGamesShow haben ein Video mit dem Titel „Diablo 4 Devs beantworten EURE Fragen“ veröffentlicht, aber die Fragen wirken … seltsam. Glücklicherweise haben sie die Benutzernamen der „Personen“, die diese Fragen gestellt haben, angegeben, sodass wir sie leicht überprüfen können! SICHERLICH ist da nichts Seltsames im Gange. Philtacular via Twitter

Er füllte den Thread mit zahlreichen Screenshots aus dem YouTube-Video und Fotos von den Profilen, die dort angegeben wurden. Schnell wird klar: Die Profile existieren nicht, existieren erst kurz oder sind inaktiv.

Auch die Reddit-Profile, die in dem Video als Fragesteller genannt wurden, hat er gesucht. Und auch dort wird deutlich: Die Accounts wurden erst einen Tag vor dem Interview erstellt oder haben noch nie irgendwo in Reddit-Threads kommentiert.

Future Games Show räumt Fehler ein

Kotaku bat sowohl Blizzard als auch die Future Games Show um eine Stellungnahme. Blizzard antwortete, dass sie nicht in den Prozess der Fragestellung involviert gewesen seien.

Ein Community-Vertreter habe in einem Diablo-Subreddit geschrieben, dass das Interview auf einer Presse-Tour durchgeführt worden sei. Die Medienredaktion habe die Interviewfragen weitergereicht und die Entwickler haben sie beantwortet.

Was sagt die Future Games Show dazu? Am 30. Mai habe sich auch die Future Games Show zu dem Vorfall geäußert. In einem Kommentar unter dem YouTube-Video schreiben sie: „Wir haben einen Fehler gemacht.“ Die Absicht des Videos sei gewesen, dass die Entwickler Fragen aus der Community beantworten.

Hier seht ihr das Interview auf YouTube:

Letztendlich habe es sich aber aus einer Mischung aus Fragen der Fans und Fragen des FGS-Redaktionsteams gehandelt. Weil manche Nutzer und Teammitglieder anonym bleiben wollten, seien die Namen abgeändert und zufällig generiert worden.

Nun habe sich herausgestellt, dass manche Namen echten Accounts entsprechen. „Dies wurde im Video nicht deutlich gemacht, und wir entschuldigen uns für die dadurch entstandene Verwirrung.“ schreibt FGS im Kommentar.

„Activision Blizzard und die Diablo 4-Entwickler haben diese Fragen NICHT im Voraus genehmigt und wurden erst während des Interviews darauf aufmerksam gemacht“, merkt FGS an. Titel und Thumbnail seien daraufhin zwecks Transparenz aktualisiert worden.

Auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus durfte die beiden Entwickler löchern – garantiert mit echten Fragen. Hier gibt es einen Vorgeschmack zum Interview:

