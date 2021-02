In Fortnite läuft das „Wilde Herzen“-Event, bei dem sich Spieler zum Valentinstag austoben können. In den Community-Battles könnt ihr gegen andere antreten und euch coole Preise sichern. Wir zeigen euch, was wir bisher schon dazu wissen.

Was ist das für ein Event? Am 8. Februar startete das „Wilde Herzen“-Event, bei dem sich alles um den Valentinstag dreht. Am Dienstag, dem 9. Februar konnten sich Spieler schon einen besonderen Skin in einem Turnier verdienen.

Heute, am 10. Februar geht es mit dem Event in die nächste Phase. Nun werden Team-Kämpfe stattfinden, bei denen sich die Besten ein paar coole Items sichern können.

Vielleicht wird sich ja der eine oder andere zur Feier mit einem besonderen Valentinstag-Skin verstecken. Dies hatte sich ein Spieler zur Challenge gemacht und konnte einige Gegner damit austricksen:

Spieler tarnt sich in Fortnite mit neuem Skin für den perfekten Kill

Wilde Herzen: Teamwettstreit

Was passiert bei den Teamkämpfen? In diesem Wettstreit können sich Spieler ihren Lieblingscreators anschließen und ihnen dabei helfen, Punkte zu sammeln. Dafür wird es besondere Challenges geben, die die jeweiligen Gruppen dann erledigen müssen.

Wann findet der Wettstreit statt? Die Community-Battles werden vom 10. Februar bis zum 17. Februar laufen. In diesem Zeitraum können Spieler so viele Punkte wie möglich sammeln.

Welche Belohnungen gibt es?

Diese Items bekommen die Gewinner: In diesem Wettstreit sollt ihr euch gemeinsam mit eurem Lieblingscreator beweisen. Denn nur die besten 5 Teams aus jeder Region werden die besonderen Valentinstag-Items auch bekommen. Die Preise sind jeweils so aufgeteilt:

1. Platz: Spitzhacke „Atemräuber-Klingen“ – Lackierung „Knallbunte Formen“ – Spraymotiv „Echte Liebe“ – Emoticon „Gut getroffen“ und Banner der Teamkämpfe „Wilde Herzen“

Spitzhacke „Atemräuber-Klingen“ – Lackierung „Knallbunte Formen“ – Spraymotiv „Echte Liebe“ – Emoticon „Gut getroffen“ und Banner der Teamkämpfe „Wilde Herzen“ 2. Platz: Lackierung „Knallbunte Formen“ – Spraymotiv „Echte Liebe“ – Emoticon „Gut getroffen“ und Banner der Teamkämpfe „Wilde Herzen“

Lackierung „Knallbunte Formen“ – Spraymotiv „Echte Liebe“ – Emoticon „Gut getroffen“ und Banner der Teamkämpfe „Wilde Herzen“ Platz 3: Spraymotiv „Echte Liebe“ – Emoticon „Gut getroffen“ und Banner der Teamkämpfe „Wilde Herzen“

Spraymotiv „Echte Liebe“ – Emoticon „Gut getroffen“ und Banner der Teamkämpfe „Wilde Herzen“ Platz 4: Emoticon „Gut getroffen“ und Banner der Teamkämpfe „Wilde Herzen“

Emoticon „Gut getroffen“ und Banner der Teamkämpfe „Wilde Herzen“ Platz 5: Banner der Teamkämpfe „Wilde Herzen“

Hier seht ihr alle 5 Belohnungen, die man bei dem Teamwettstreit gewinnen kann

Wenn ihr euch also die Items sichern wollt, solltet ihr euch gut überlegen, welchem Creator ihr euch anschließt. Das wird entscheidend sein, ob ihr euch unter den Besten platzieren könnt.

Die Teilnahme-Bedingungen und weitere Informationen sollen laut Epic noch folgen. Wir werden den Artikel für euch anpassen und aktualisieren, sobald es weitere Infos gibt.

Die Community-Battles sind nicht der einzige Wettstreit, der heute stattfinden wird. Spieler können sich im Flash-Cup beweisen und sich dabei einen kostenlosen Skin sichern. Wenn ihr also als Flash durch Fortnite flitzen wollt, solltet ihr bei dem Flash-Cup vorbeischauen und euer Glück versuchen.