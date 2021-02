Twitch-Streamer Ninja droht, für immer mit Fortnite aufzuhören

Der Streamer Tyler „Ninja“ Blevins (29) wurde 2017 und 2018 zum absoluten Star auf Twitch, weil er den Online-Shooter Fortnite so gut beherrschte wie kaum ein anderer und seinen Fans eine fantastische Show bot. Heute kann er es kaum noch ertragen, Fortnite zu spielen. Er nennt die Community dumm und droht für immer mit dem Spiel aufzuhören. Grund sind Stream-Sniper.

Was macht Ninja eigentlich gerade? Ninja hatte sich 2017 und 2018 auf den Olymp von Twitch gequält, sich keine Pause gegönnt und unablässig Fortnite gestreamt. Nach 2018 sagte Ninja: Er habe in dem Jahr kaum gelebt, sondern war Sklave des Streams.

2019 wechselte Ninja für viel Geld auf Mixer und ließ es dort ruhiger angehen. Als Microsoft der Plattform den Stecker zog, kam Ninja wieder zurück auf Twitch. Aber so viel wie früher arbeitet er heute nicht mehr:

2018 war Ninja jeden Monat zwischen 220 und 300 Stunden auf Sendung – der hatte im Schnitt 77,719 Zuschauer mit Fortnite

Im Januar 2021 war Ninja 147 Stunden auf Sendung bei Twitch und hatte 10.621 Zuschauer im Schnitt – er spielt jetzt vor allem Valorant und LoL

Heute ist Ninja eine Marke. Der jettet zum Super Bowl, vertreibt Merchandise und plant zig verschiedene Geschäfts-Unternehmungen.

Während Ninja und shroud abkassieren, sind kleine Mixer-Streamer völlig fertig

Warum will er mit Fortnite aufhören? Am 4. und 5. Februar spielte Ninja nach langer Zeit mal wieder Fortnite. Aber sein Ausflug wurde ihm rasch verhagelt.

Ninja hatte das Gefühl, ein „Stream-Sniper“ hatte es auf ihn abgesehen. Der sei in seinen letzten 4 Spielen gewesen, sagte Ninja, als er sich nach einem erneuten Ausscheiden furchtbar aufregte.

Stream-Sniper sind Spieler, die versuchen in die Lobby eines Streamers zu gelangen, um dann gezielt Jagd auf ihn zu machen und ihn zu killen.

„Fortnite ist so hohl – die Community ist so dumm“

Ninja platzte der Kragen:

„Geh aus meinem Spiel raus. Bleib mir vom Hals. Du beweist gar nichts, wenn du in ein Spiel kommst und zu jemandem rennst, der gerade in einem Kampf ist und ihn tötest. Das Spiel ist so hohl, die Community ist so dumm. Es macht keinen Spaß. Diese kleinen nach Ruhm jagenden Verlierer raffen es nicht. Sie schaden dem Spiel nur, weil ich’s nicht mehr spielen werde. Ich werde es nicht mehr streamen und dann wird keiner mehr – ich mein, schön für euch. Holt euch die Clips, schickt sie euren Kumpels und dann könnt ihr sagen „Ich hab Ninja gekillt“ – Mann, ich hab das Spiel schon ewig nicht mehr richtig gespielt und ich kille immer noch fast alle von euch Idioten, obwohl ihr jeden Tag 12 Stunden trainiert.“ Tyler „Ninja“ Blevins

Wirkt in letzter Zeit ein bisschen bluna: Twitch-Superstar Ninja.

Ich kann Stream-Sniper sogar riechen! Vertraut mir

Sind das wirklich Stream-Sniper? Ein Fan sprach Ninja dann drauf an, ob das wirklich Stream-Sniper sind, die es auf ihn abgesehen haben. Es könnten ja auch einfach normale Spieler sein, die ihn mal killen.

Daraufhin fuhr Ninja ihn an. Der Typ solle das Maul halten. Der habe überhaupt keine Ahnung. Der Stream-Sniper sei 4-Mal in Folge in seinem Spiel gewesen und wäre entweder vor Ninjas Augen gestorben oder hätte ihn gekillt. Er denke sich sowas nicht aus.

Das relevante Segment von Ninjas Ausbruch beginnt so bei 3:07 Minuten:

Später hatte sich Ninja etwas beruhigt. Da sagte er: Misstrauen wäre schon angebracht. Viele Twitch-Streamer würden sich über Stream-Sniper beschweren. Denen dürfe man nicht trauen. Doch ihm sollten die Fans auf jeden Fall trauen. Ninja irre sich da nie.

„Seid ruhig skeptisch. Aber nicht mir gegenüber! Vertraut mir! Ich spiel Battle Royale seit einem halben Jahrzehnt. Ich weiß, wie es ist, gestreamsnipet zu werden. Ich kenne das Gefühl. Ich kann sie riechen!“ Tyler „Ninja“ Blevins

Ninja wirkt in letzter Zeit etwas angefressen. Doch mit Stream-Sniping hat er schon viele Erfahrungen. Am Höhepunkt seiner Karriere, am Silvesterabend 2018, streamte Ninja bei einem gigantischen Event in New York seinen Shooter Fortnite – auch damals war ein Stream-Sniper hinter ihm her.

