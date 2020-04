Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 12.31?

Heute, am Mittwoch, den 8. April, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 12.31 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 12.31 wird heute auf allen Plattformen aufgespielt. Fortnite Status hat den Patch auf Twitter angekündigt.

Dieser Patch wird vermutlich Fehler beheben und keine großen Inhalte in Spiel bringen.

Für diesen Patch werden aber trotzdem die Server heruntergefahren und Spieler müssen warten, bevor sie sich wieder auf der Map austoben können.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime für das Update 12.31 wird heute wieder früh starten. Um 7:30 Uhr deutscher Zeit dürft ihr das letzte Mal einer neuen Lobby beitreten. Um 8:00 Uhr sind dann schließlich die Server nicht mehr erreichbar und Fortnite wird down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Ausgehend von den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate sollten die Arbeiten allerspätestens vor der Mittagszeit abgeschlossen sein.

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen können die Wartungsarbeiten jedoch ausdehnen. Sollte dies der Fall sein, erfahrt ihr es hier.

Wann kommen die Patch-Notes? In den letzten Wochen wurden keine Patch Notes für den Battle-Royale-Modus von Epic Games veröffentlicht.

Wir werden aber alle wichtigen Änderungen für euch zusammentragen und hier auf MeinMMO die deutschen Patch Notes veröffentlichen.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 12.31?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Fortnite Status hat auf Twitter angekündigt, dass es sich um einen Patch für Wartungsarbeiten handelt.

Es werden vermutlich Fehler behoben wie:

Die Codeaxe-Spitzhacke könnte für ihre Besitzer im Spind wieder verfügbar sein

Die Grafik-Fehler auf der PS4 sollen gefixt werden

Alle weiteren Bugs, an denen Epic gerade arbeitet, seht ihr im Fortnite-Trello.

Was bringt das Update für den Modus „Rette die Welt“? Die Oster-Stimmung hat im Modus Rette die Welt schon letzte Woche mit Update 12.30 begonnen. Einige Osterhelden kamen in den Shop zurück.

Ob dieser Patch weitere Festlichkeiten bringt, ist leider noch nicht klar.

Achtet heute nach dem Update auf „The Shark“ auf der Fortnite-Map, da ihr die Story von Season 2 beeinflussen könnt, wenn ihr euch für Team Ghost oder Shadow entscheidet. Eure Wahl könnte ein paar Veränderungen auf die Map bringen.