Das Update 12.30 ist in Fortnite da und bringt einige Veränderungen. Wir zeigen euch in den deutschen Patch Notes, was sich alles im Spiel verändert hat.

Es gibt einige Änderungen und Fehlerbehebungen, die mit dem Update 12.30 online gingen.

Die Patch Notes für den Battle-Royale-Modus sind von Epic Games noch nicht veröffentlicht worden. Wir haben euch aber die größten Neuerungen und Änderungen zusammengefasst.

Auch beim Modus Rette die Welt gibt es ein paar spannende Änderungen.

Neue seltsame Waffe

Eine neue Waffe wird mit diesem Update verfügbar sein. Es handelt sich aber dabei, um einen Regenschirm. Laut Dataminern gibt es die neue Waffe in den Seltenheiten blau, lila und gold.

Der reddit-User ultranum1 zeigt ein wenig Gameplay mit der neuen Waffe:

Diese Waffe erinnert an die starken, mühsamen Lichtschwerter, die zum Star-Wars-Event eingeführt wurden.

Spind-Feature bekommt neue Möglichkeit

Eine kleine Änderung, die aber eine Menge bewirken kann, ist der Randomizer in den Presets. Man kann jetzt seine zusammengestellten und gespeicherten Stil-Kombinationen rotieren lassen.

Das bedeutet ihr könnt alle eure Lieblings-Skins benutzen und in jeder Runde austauschen, ohne großen Aufwand!

Mit dem Update 12.20 wurde das Spind-Feature eingeführt, bei dem ihr eure Kombinationen im Spind speichern könnt.

Neuer Fallschaden-Gegenstand

Mit dem Update 12.30 wurde ein neuer Gegenstand eingeführt, der verhindert, dass man durch Fallschaden eliminiert wird.

Es handelt sich dabei, um eine Sprungfläche, die man auf den Boden werfen kann. Sobald man darauf landet, wird man wieder in die Luft gespickt.

Neues bei Rette die Welt

Die Gruften kehren zurück: In den Gruften könnt ihr Monster bekämpfen und Fallen ausweichen. Startet eine Entdeckungstour und sucht im dunklen Labyrinth nach goldenen Münzen und magischen Schlüsseln.

Verfügbar sind die Gruften ab Sonntag, dem 5. April 2020 2:00 Uhr.

Ein neuer Bogen kommt: Der Bogen „Schlachtfeuer“ kehrt ihr zurück ins Mittelalter. Mit einem Treffer könnt ihr Teile eures Schildes wiederherstellen. Trefft also genau!

Der Bogen „Schlachtenfeuer“ wird im wöchentlichen Shop vom 2. April 2:00 Uhr bis zum 9. April 2:00 Uhr verfügbar sein.

Heldin kehrt in den Shop zurück: Zu Ostern kehrt die Hasen-Heldin in ihrem Kostüm zurück. Ihr Vorteil ist die Plasma-Übersteuerung.

Sie wird im Event-Shop vom 4. April, 2:00 Uhr bis zum 19. Juni erhältlich sein.

Alle weiteren Änderungen zum Modus Rette die Welt findet ihr auf der offiziellen Seite von Epic Games.