Fortnite: Server Down für Chapter 4 Season 3 – Alle Infos auf Deutsch

In Fortnite gehen am Freitag, dem 09. Juni 2023, die Server down. Auf allen Plattformen kann das Spiel in der Zeit nicht gespielt werden (PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android). Nach Abschluss der Wartungsarbeiten wird das Update für Chapter 4, Season 3 live sein.

Wann kann man wieder Fortnite spielen? Die Server-Wartung für Patch 25.00 wurde von Epic Games auf Freitag, den 09. Juni 2023, um 08:00 Uhr deutscher Zeit gelegt.

Wann die Server wieder online gehen, ist derzeit nicht bekannt. Da es sich aber um ein großes Update handelt, das die neue Season 3 in Chapter 4 von Fortnite bringt, könnte es sich um ein längeres Server-Down handeln.

Zum Vergleich: Beim letzten Season-Wechsel betrugen die Wartungsarbeiten 5 Stunden. Wir halten euch hier im Ticker auf dem Laufenden.

08:00 Uhr Nun hat die Downtime vollständig begonnen. Man erhält die Nachricht “Server reagiert nicht”, wenn man Fortnite starten will. Nun heißt es also abwarten, bis das Update live geschaltet ist. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass neue Informationen zur Season erscheinen könnten. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden. 07:30 Uhr Das Matchmaking wird um 07:30 Uhr deaktiviert. Von nun an könnt ihr also keine neuen Matches mehr suchen. Ab 08:00 Uhr sollten die Server dann komplett deaktiviert sein.

Was bringt Chapter 4, Season 3 in Fortnite?

Einige Infos sind bereits bekannt. Einen ersten Überblick könnt ihr hier im Trailer gewinnen:

Zudem sind schon einige Details der neuen Season bekannt. So ist beispielsweise klar:

Im Battle Pass werden 8 verschiedene Skins stecken, unter anderem ist Optimus Prime von den Transformers dabei

Ein neues Biom in Form eines Dschungels wird auftauchen

Der Trailer zeigt reitbare Raptoren

Zudem its im Trailer zu sehen, wie jemand über Bäume schlittert

Eine Übersicht aller bisher bekannten Inhalte findet ihr hier im Artikel zu Chapter 4 Season 3 in Fortnite.