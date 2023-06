Fortnite: Neue Map – So ändert sich die Karte in Chapter 4 Season 3

In Fortnite hat die neue Season 3 in Kapitel 4 begonnen. Wildnis ist das Thema, und das merkt man auch an den Änderungen auf der Karte.

Was ist in Fortnite los? Kapitel 4 Season 3 in Fortnite hat begonnen. Das “Mega”-Thema aus der letzten Season ist damit abgelegt, jetzt lautet das Motto “Wildnis”.

Und das könnt ihr auch im Spiel bemerken. Es gibt jetzt wieder wilde Raptoren, die man sogar reiten kann, schlammige Gebiete zum Rutschen und auch Bäume, über die man hinweg schlittern kann. Kurz: Es ist ein echter Dschungel.

Zumindest im Zentrum der Map, denn dort hat der größte Wechsel stattgefunden. Die neuen Map-Änderungen stellen wir euch hier kurz vor.

So sieht die Map in Chapter 4 Season 3 aus

Das ist die neue Map: Schaut ihr im Spiel vorbei, findet ihr die Map in folgender Form vor. Die ausgegrauten Orte sind die, wo sich etwas stark verändert hat – unentdeckte Plätze, quasi. Die solltet ihr als Erstes besuchen, wenn ihr einen Eindruck der neuen Umgebung haben wollt:

Die Map in Chapter 4 Season 3

Besonders auffällig ist der große Bereich in der Mitte. Dort findet ihr jetzt das neue Dschungel-Biom vor, dass auch einen Großteil der Gameplay-Änderungen wie Raptoren, Schlamm und Schlitterbäume beinhaltet.

Das Dschungel-Biom wird im Trailer sehr deutlich gezeigt:

Da findet ihr auch ganz neue Orte:

Rumble Ruins

Creeky Compund

Shady Stilts

Der Leaker Shiina hat ein paar Screenshots geteilt, die einige der neuen POIs darstellen:

Für viele Spieler möglicherweise entscheidend: Der Ort Anvil Square ist vollständig von der Map getilgt. Wer dort gerne landete, wird sich einen neuen Ort suchen müssen.

Dafür ist Mega City weiterhin auf der Map zu finden. Das war durchaus unsicher, da sich das “Mega”-Thema der letzten Season ja verabschiedet hat. Fans der futuristischen Stadt können sich also über eine Rückkehr freuen.

Welche Änderungen im Detail auf der Map zu finden sind, bleibt vorerst abzuwarten. Die dürften sich in den kommenden Tagen auftun, wenn immer mehr Spieler die neue Season erkunden.

Auch einen neuen Battle Pass hat die Season gebracht. Den kompletten Battle Pass in Chapter 4, Season 3 findet ihr hier.