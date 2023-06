Fortnite: Chapter 4 Season 3 startet morgen – Das wissen wir jetzt zu Map, Battle Pass, Release

In Fortnite beginnt am Freitag, den 09. Juni 2023 die Season 3 von Chapter 4. Einige Infos sind bereits bekannt. Wir fassen hier alles zur Map, den Skins im Battle Pass und mehr zusammen.

Wann startet Chapter 4 Season 3 in Fortnite? Der Start von Season 3 in Chapter 4 fällt auf den 09. Juni 2023. An diesem Datum endet die letzte Season, Fortnite Mega.

Eine genaue Uhrzeit ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass ein Serverdown ansteht, nachdem die neue Season startet. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden, sobald mehr offiziell ist.

Erste Infos soll es bereits zum Summer Game Fest geben, das ab 21:00 Uhr am Donnerstag, den 08.06.2023 stattfindet.

Was ist das Thema? Die neue Season steht unter dem Thema „Fortnite Wilds“. Passend dazu gibt es bereits Teaser und Inhalte, die von Epic Games veröffentlicht wurden. Die wichtigsten Infos dazu erfahrt ihr hier.

Gibt es ein Live-Event? Nach aktuellem Stand ist nichts zu einem Live-Event zum Season-Ende oder auch zum neuen Season-Start bekannt.

Fortnite: So ändert sich die Map in Chapter 4 Season 3

Neues Biom auf Map in Season 3: Wie Teaser auf dem offiziellen Fortnite-Kanal auf Twitter bereits verraten, wird der Name „Wilds“ Programm sein, denn ihr könnt mit einer wilden Umgebung auf der Map rechnen.

Zu sehen ist ein riesiger Krater, in dem sich eine Dschungel-Umgebung befindet. Dort können auch Ruinen vorgefunden werden, in denen ihr euch gegenseitig bekämpfen könnt.

Den Teaser binden wir hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Weitere Map-Änderungen sind möglich, bislang aber noch nicht bekannt. Sobald es hier weitere Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Fortnite: 8 Skins aus Battle Pass in Chapter 4 Season 3 bereits bekannt

Welche Skins sind im Battle Pass? Die wohl wichtigsten Inhalte des Battle Pass hat Epic Games bereits vorgestellt. Die acht Skins findet ihr hier. Dazu werden voraussichtlich weitere Belohnungen wie Tänze, Emotes, Styles und Ähnliches kommen – wie gewohnt.

Optimus Prime:

Lorenzo:

Rian:

Trace:

Era:

Purradise Meowscles:

Relik:

Mariposa:

Weitere Leaks zur neuen Season Wilds in Fortnite

Was könnte noch kommen? Offizielle Infos stehen noch aus, allerdings gab es in der Vergangenheit bereits Leaks zu Season 3 in Chapter 4. Dazu gehören etwa Informationen über Features wie:

Raptoren, möglicherweise reitbar

Eine neue Art Handfeuerwaffe

Ein Bumerang

Was am Ende davon im Spiel landet, bleibt vorerst abzuwarten.