Fortnite zeigt eine heftige Transformer-Waffe, Raptoren und mehr im Gameplay-Trailer zur Season „Wildnis“

In Fortnite startet Kapitel 4 Season 3 und das bringt jede Menge neue Features mit. Die zeigte man jetzt im Gameplay-Trailer.

Das ist in Fortnite los: Die neue Season “Wildnis” in Fortnite startet am 09. Juni 2023 nach einem Server-Down, welches das Update bringt. Doch während alle auf den Start der neuen Season warten, veröffentlicht Epic weitere Infos zu den Inhalten.

Dazu gehört nun auch ein Gameplay-Trailer, der schonmal recht deutlich zeigt, was ihr von der neuen Season erwarten könnt. Zudem gibt es einen Cinematic-Trailer zur neuen Season in Fortnite.

Den Gameplay-Trailer binden wir hier für euch ein:

Was zeigt der neue Gameplay-Trailer zu Fortnite?

Im Trailer sind einige Dinge zu sehen, die bereits zuvor vermutet oder sogar geleakt wurden. Wildnis scheint so manches neues Feature zu bringen. Dazu gehören:

Die neue Transformers-Waffe: Im Trailer ist Optimus Prime mit der neuen “Cybertron-Kanone” zu sehen. Die scheint vom Handling her ähnlich wie die Minigun zu funktionieren, feuert aber einen gebündelten Laserstrahl mit viel Wumms ab.

Der kinetische Bumerang: Eine neue Waffe, die zurückkehrt, wenn ihr sie geworfen habt.

Das Infrarot-DMR: Das DMR ist auch in dieser Season dabei, aber offenbar in einer Infrarot-Variante. Damit findet ihr eure Gegner auch in unübersichtlichen Gegenden – dürfte im Dschungel nützlich sein.

Neues Gewehr: Im Trailer ist auch kurz das neue “Großtrommelgewehr” zu sehen.

Das neue Biom: Laut Beschreibung wird sich die neue Umgebung in der Mitte der Insel, also im Zentrum unserer Map befinden. Hier findet ihr nun einen Dschungel vor, in dem sich geheimnisvolle Tempel verbergen.

Reitet Raptoren: Die Raptoren sind zurück, können nun aber auch geritten werden. Ein hilfreiches und vermutlich tödliches Vehikel für den Dschungel.

Schlammrutsche: Anscheinend verleiht der Schlamm im Dschungel zum einen mehr Geschwindigkeit beim Rutschen, zudem kann man sich damit besser in die Umgebung einfügen – denn offenbar bleibt er an einem kleben.

Baumschlittern: Es ist zu sehen, wie Spieler Tarzan-mäßig über die Bäume im Dschungel schlittern. Das dürfte ebenfalls zur Fortbewegung beitragen.

Was noch alles neu in der Season ist, bleibt vorerst abzwuarten – im Laufe des Tages dürften immer mehr Infos hinzukommen. Alles wichtige findet ihr in unserer Übersicht zu Kapitel 4, Season 3 in Fortnite.