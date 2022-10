In Fortnite sind heute, am 4. Oktober, die Server auf allen Plattformen down (PC, Mac, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Android). Die Wartungsarbeiten werden genutzt, um das neue Update 22.10 auf die Server zu laden. Vorläufige Patch-Notes für das Update gibt’s hier.

Was passiert heute in Fortnite? Patch 22.10 wird auf die Server gespielt. Dafür wird es Wartungsarbeiten geben, in denen Fortnite offline ist und ihr nicht spielen könnt.

Die Server sind bereits seit den Abendstunden am 3. Oktober offline. Epic Games erklärt, dass es ein Problem gab und die Wartungsarbeiten deshalb früher eingeleitet wurden. Wir zeigen euch hier, was wir über das Update wissen.

Wie lange sind die Fortnite-Server offline am 4. Oktober?

Downtime startete früh: Seit etwa 23:00 Uhr am 3. Oktober sind die Server von Fortnite offline. Das ist deutlich früher als die übliche Downtime bei Updates, die eigentlich erst am Patch-Tag startet. Kurz nach der plötzlichen Downtime verkündete Epic Games auf Twitter:

„Wegen eines Fehlers starten wir die Downtime früher. Update 22.10 wird weiterhin am 4. Oktober veröffentlicht. Wir sagen euch Bescheid, wenn die Downtime vorüber ist.“

Eigentlich sollten die Server erst um 10:00 Uhr deutscher Zeit (04:00 ET, 08:00 UTC) offline gehen. Die Matchmakings sollten eine halbe Stunde vorher beendet werden.

Wann könnt ihr wieder spielen? Die Server sind bei solchen Wartungsarbeiten meist für mehrere Stunden offline und das Spielen ist dann nicht mehr möglich. Die Downtime wird voraussichtlich zwischen 30 Minuten und 2 Stunden andauern. Das haben die Updates der vergangenen Wochen gezeigt.

Ob Epic Games nun durch die frühere Downtime schon früher den Patch aufspielt, ist fraglich. Wir gehen davon aus, dass ihr mittags wieder auf die Server könnt, wenn das Problem vom 3. Oktober bis dahin geregelt ist.

Dazu könnte es auch mit dem neuen Patch 22.10 Probleme geben, die die Wartezeit verlängern. Sobald es neue Informationen vom Fortnite-Team gibt, werden wir diesen Artikel hier für euch aktualisieren.

Wann kommen die Patch Notes? Epic Games veröffentlicht schon länger wenig bis gar keine Patch Notes mehr. Mitglieder der Community suchen und finden die Änderungen aber oft schnell. Kommen allerdings wichtige Änderungen, ergänzen wir diese im Artikel für euch.

Was sagen Leaks zu Update 22.10?

Das könnt ihr vom Update erwarten: In den letzten Jahren machte sich ShiinaBR einen Namen in der Fortnite-Community. Vor größeren Updates sagt der Twitter-Account voraus, was sich inhaltlich ändern wird und leakt Patch Notes bereits korrekt im Vorfeld.

Zum neuen Update heißt es im Tweet:

Super Styles für den Battle Pass

Neue Waffe „Explosive Goo Gun“

Boogie Bombs gehen in den Vault

Chrom verteilt sich weiter über die Map

Neue Wochenaufgaben

Neue Leaks zum Halloween-Event „Fortnitemares“?

Neue Infos zu Luke Skywalker?

Nun bleibt abzuwarten, welche der Inhalte wirklich ins Spiel kommen und wie lange die Downtime heute andauern wird. Habt ihr einen Inhalt, auf den ihr euch beim Update besonders freut?

Habt ihr diese Aktion von den Entwicklern gesehen? Spieler sagen, dass Fortnite ein totes Spiel ist – Epic Games trollt sie mit einem Skin.