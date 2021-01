Fortnite Season 5: Challenges der Woche 6 geleakt – Schnappt euch Angelruten

Bald startet in Fortnite: Battle Royale Woche 6 von Season 5 Kapitel 2. Dazu gibt es wieder einige Herausforderungen, die ihr erledigen sollt. Ein Leak zeigt jetzt, welche Aufgaben euch erwarten könnten.

Was wurde geleakt? Das System der EP-Aufgaben hat sich in Season 5 Kapitel 2 nochmal verändert. Während ihr einige Aufgaben erledigen könnt und sofort eine neue bekommt, gibt es Herausforderungen, die sich nur wöchentlich aktualisieren.

Diese wöchentlichen Aufgaben, die es in den Seltenheiten episch und legendär gibt, wurden nun für die 6. Woche der Season 5 von Dataminern geleakt. Hier könnt ihr also schon mal einen Blick darauf werfen, welche Aufgaben euch in den nächsten Tagen auf der Map der Season 5 beschäftigen könnten.

Aufgaben der Woche 6 – Season 5

Diese Challenges wurden geleakt: Dataminer haben schon die Aufgaben für die 6. Woche gefunden (via Twitter). Wie es scheint, werdet ihr viel Angeln müssen. Das sind die Challenges:

Jage Angelstellen in die Luft bei Sharky Shell, Sweaty Sands oder Flopper Pond (3)

Zerstöre Motorboote (3)

Jage Angelstellen in die Luft bei Lazy Lake (Insel), Lake Canoe und in der Nähe von Steamy Stacks (3)

Fange Fische (7)

Gib ein Signal an die Coral Buddys

Zerstöre Boote (7)

Zerstöre Angelruten-Fässer (7)

Erziele Kopftreffer (20, 40, 60, 80, 100)

In Woche 6 werdet ihr wohl auf die Angel-Jagd geschickt. Dabei könnt ihr gleich die neuen Fische entdecken, die Season 5 zu bieten hat.

Für die legendäre Aufgabe scheint die „Erziele Kopftreffer“-Mission vorgesehen zu sein. Diese wird sicher eine Weile dauern, belohnt euch dann aber auch mit mehr Erfahrungspunkten als die anderen Herausforderungen.

Bedenkt aber, dass es sich erstmal um geleakte Challenges handelt und sich die Aufgaben deshalb noch ändern könnten, bevor sie am Donnerstag, dem 7. Januar 2021 live gehen.

Ein Leak zeigt ebenfalls eine Veränderung für das Coliseum

Dataminer haben nicht nur die Challenges für Woche 6 in den Daten gefunden. Ein Leak weist auch darauf hin, dass sich ein beliebter Ort in Fortnite bald komplett ändern könnte. Sollte dies bald eintreten, wäre das vielleicht die letzte Chance, um sich dort noch Kämpfen zu stellen oder einen Besuch abzustatten.