Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist das für eine Waffe? Die neue Doppel-Pistole reiht sich an die exotischen Waffen der Season 5 . Da sie exotisch ist, könnt ihr sie nur bei einem bestimmten Charakter auf der Map finden. Bisher ist noch nicht ganz klar, wo genau sie zu kriegen ist.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die Nachladezeit soll bei 5,7 Sekunden liegen. Ein Spieler zeigte, dass der Schaden bei der gewöhnlichen Schrotflinte bei 93 Schaden liegt. Damit könnt ihr euren Gegnern also eine ordentliche Portion an Lebenspunkten abziehen. Hier seht ihr die Schrotflinte in Aktion:

Was ist das für eine Waffe? Die neue Schrotflinte kommt gleich in den 5 Seltenheiten: gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch und legendär. Das Magazin lässt euch jeweils 8 Patronen schießen, bevor ihr wieder nachladen müsst.

Was ist neu? Das Update 15.20 brachte gleich 2 neue Waffen ins Spiel. Es handelt sich dabei um eine Schrotflinte und eine neue exotische Waffe in Form von Doppel-Pistolen.

Das ist gerade los in Fortnite: Heute, am 13. Januar, wird das Update 15.20 aufgespielt. Das ist der erste Patch, der nach der Weihnachtspause aufgespielt wird. Wir haben euch hier die wichtigsten Änderungen zusammengefasst und eine Form von deutschen Patch Notes erstellt.

Das Update 15.20 in Fortnite ist da und bringt gleich 2 neue Waffen, Map-Änderungen und Fehlerbehebungen. MeinMMO zeigt euch, was sich jetzt alles im Spiel geändert hat.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sieben + = 15

Insert

You are going to send email to