Wie gefällt euch die neue Lever Action Shotgun? Nutzt ihr sie in euren Matches gern oder hättet ihr euch eine stärkere Wumme gewünscht? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Viele erwähnen aber auch, dass sie die Optik und Handhabung stark an die Terminator-Filme erinnert. Und, dass Epic Games damit wohl ganz klar einen der nächsten Inhalte anteasern will.

Wo findet man sie? Ihr findet die neue Shotgun quasi überall in Fortnite. Sie kann auf der Erde liegen, in Kisten oder Versorgungskisten auftauchen.

Was ist das für eine Waffe? Heute, am 13. Januar 2021, erschien das Update 15.20 in Fortnite: Battle Royale . Dieser Patch brachte gleich zwei neue Waffen ins Spiel, mit denen ihr euch jetzt auf der Insel austoben könnt:

In Fortnite gibt es die neue Lever-Action-Shotgun. Die neue Pump kommt bei den Spielern schon gut an. Zwar ist die Shotgun nicht gnadenlos overpowered, überzeugt aber mit Optik und Sound.

