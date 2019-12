Der Profi-Spieler Tyler „Ninja“ Blevins erklärt, warum Controller auf PC in Fortnite so stark sind und warum er vermutet, dass Epic bald schon einen Nerf für das Aim-Assist bringt.

Um was geht es? Ein großes Thema in der Fortnite-Community ist die Debatte zwischen Controller und Tastatur/Maus am PC. Viele denken der Aim-Assist auf Controller sei zu stark und Controller-Spieler hätten dadurch einen Vorteil: Sie fordern, wer Fortnite mit Controller spielen möchte soll doch PS4 oder Xbox One spielen und nicht auf dem PC.

PC-Profi-Spieler scheinen nun auf Controller umzusteigen, da es so stark sein soll. So hat sich der Profi TSM Myth mit einer epischen Ansprache der „Controller“-Armee formell angeschlossen.

Ninja erklärt, warum Controller auf PC so stark sind

Der Profi-Spieler Tyler „Ninja“ Blevins wurde in einem Stream gefragt, wann er auf Controller umsteigen würde. Auf diese Frage antwortete er mit einem klaren: „Nie! Ich kann sie nicht mehr richtig halten.“

Ninja hat Erfahrungen mit Controllern gesammelt. Immerhin fing er beim eSport mit Halo an, einem Spiel das man nur auf Xbox spielen konnte.

Danach erzählte er, er hätte den Twitch-Streamer Myth beobachtet, als er mit einem Controller auf PC gespielt hatte. Ninja fand den Aim-Assist viel zu stark. Er meinte: „Es ist viel einfacher mit dem Daumen zu zielen.“

PC-Spieler mit Controller haben einen klaren Vorteil

Warum meint Ninja, Controller-Spieler hätten einen Vorteil? Ninja meint, das Problem seien die FPS, die auf dem PC stark erhöht sind.

Durch die Verbindung der hohen FPS von einem PC, mit dem Aim-Assist, den ein Controller liefert, sei der Vorteil in Fortnite zu stark:

„Wenn man auf Xbox oder Playstation spielt, ist man bei 60 FPS gefangen. Controller ist absolut schrecklich zu spielen auf Xbox und Playstation verglichen mit PC. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.“ Ninja – In seinem Stream

Das Video zeigt, Spieler, die auf den Controller gewechselt sind, und sich dann über den Aim-Assist amüsieren. Ninja erklärt im Video, was das Problem mit Controllern an PC ist:

Ninja vermutet einen Nerf für Controller am PC

Ninja vermutet nun einen Nerf, da so viele PC-Spieler auf Controller wechseln. Das würde auf die Größe des Problems deuten, wenn so viele wechseln.

„Es wird vermutlich so weit kommen, dass Epic die Controller auf PC nerfen muss. Wenn alle zu Controllern wechseln, ist das ein klares Anzeichen dafür, dass Controller ein wenig zu stark sind. Ich denke es wird einen Nerf geben, vermutlich in den nächsten 1-2 Monaten.“ Statement von Ninja in seinem Stream

Wie seht Ihr das? Sind Controller auf dem PC ein Problem?