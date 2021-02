In Fortnite könnte schon bald das nächste Crossover anstehen und laut Leaks könnte es diesmal mit der Comic-Serie Family Guys stattfinden. Aber was könnte uns da erwarten? Wir zeigen euch, was schon dazu gefunden wurde.

Das ist gerade los in Fortnite: In Season 5 – Kapitel 2 finden einige Crossovers in Fortnite statt. Das liegt daran, dass Agent Jonesy eine Truppe zusammenstellt, die aus Charakteren von verschiedenen Universen besteht. Diese sollen gemeinsam den Zero-Point bewachen.

Durch diese Crossovers konnten wir schon einige Charaktere aus The Walking Dead, Terminator, Predator und Tron sehen.

Fortnite: Predator ist geheimer Skin der Season 5 – So schaltet ihr ihn frei

Nun wurden Hinweise gefunden, die auf das nächste Crossover hindeuten könnten.

Rückenaccessoire und Bilddateien gefunden

Diese Hinweise wurden von Dataminern gefunden: Leaker wie GMatrixGames haben in den Daten von Fortnite gesucht und ein paar interessante Dinge gefunden. So gibt es ein Rückenaccessoire, das mit dem Codenamen „French Fry“ betitelt wurde. Dazu fand er Bilddateien, die mit dem Rückenaccessoire in Verbindung stehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Woher stammen die Bilddateien? Die Bilddateien stammen aus verschiedenen Szenen der Comic-Serie „Family Guy“. Darunter auch der ikonische Kampf zwischen Peter Griffin (Hauptcharakter) und seinem Erzfeind dem Hahn.

Es ist noch nicht ganz klar, wie das Rückenaccessoire aussehen wird. Sollten die Bilddateien tatsächlich mit dem Rückenteil verbunden sein, könnte es sein, dass die Szenen in einem kleinen TV abgespielt werden, den man mit sich herumschleppen kann – das ist aber eine Theorie und muss nicht tatsächlich so im Spiel erscheinen.

Crossover ohne Skin?

Diese Zweifel gibt es zum Crossover: Obwohl diese gefundenen Dateien eigentlich schon ein großer Hinweis auf ein Crossover sind, kommt die Frage auf, wie die Kollaboration stattfinden könnte. Normalweise würde wohl ein Skin eingefügt werden, den sich Spieler kaufen können.

Sollte ein Skin kommen, wäre Peter Griffin als Hauptcharakter der Serie wohl die erste Wahl, doch er ist aber auch für seinen breiteren Körperbau bekannt, was in Fortnite schwierig werden könnte. In dieser Form würde der Skin nämlich einfacher zu entdecken sein und eine größere Angriffsfläche bieten, die aus dem Skin dann „Pay2Lose“ machen würde – das würde dann eher gegen einen Skin von Peter Griffin sprechen.

Peter Griffin wäre als Skin in Fortnite wohl nicht so geeignet

Es bleibt aber spannend zu sehen, wie es mit dem Crossover weitergehen könnte, wenn es denn tatsächlich stattfinden wird. Ob nur ein Rückenaccessoire zur Serie kommt oder doch ein Skin aus Family Guy eingefügt wird, werden wir wohl noch sehen. Immerhin ist es nicht das einzige Crossover, auf das Spieler noch warten.