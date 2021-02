Dataminer finden Hinweise auf eine nächste Kollaboration, die mit Fortnite: Battle Royale stattfinden könnte. Doch was wurde gefunden und wie könnte sich das aufs Spiel auswirken? Wir zeigen euch, was man bisher dazu weiß.

Was ist das für ein Überraschungs-Hit? Für das Crossover soll Fall Guys eingeplant sein, das damals im Jahr 2020 ein Überraschungshit war. Fall Guys wird als Battle Royale bezeichnet, spielt sich aber ganz anders als Fortnite. Dort geht es eher um verschiedene Aufgaben und Geschick.

Lediglich die Comic-Grafik teilen sich die beiden Spiele. Konkrete Hinweise auf eine Kollaboration fanden Dataminer jetzt aber in den Daten von Fall Guys selbst.

Fall Guys ist das wohl seltsamste Battle Royale, könnte aber genau deswegen rocken

Crossover nur in Fall Guys?

Das wurde jetzt gefunden: Einige Fortnite-Dataminer haben in den Daten von Fall Guys geforscht und dort einige Dateien entdeckt, die mit Fortnite zusammenhängen. So wurden einige der bekannten Fortnite-Skins dort als Anhänge gefunden.

Insgesamt wurden 5 Skins in Daten gefunden, die man aus Fortnite kennt. Das sind sie:

Lama

Kuschelbeauftragte

Peely/Schali

Bunny Brawler

Glibber

Es könnte also möglich sein, dass in Fall Guys Charaktere veröffentlicht werden, die das Aussehen dieser bestimmten Skins tragen. Der Dataminer FNLeaksAndInfo fügte noch hinzu, dass das Crossover zu Ostern erscheinen könnte, da man einen Oster-Skin in der Liste gefunden hat (via Twitter).

Dieses Konzept zeigt, wie es aussehen könnte, wenn Glibber als Charakter in Fall Guys erscheinen würde:

Soll in Fortnite ebenfalls was erscheinen? Bisher wurden nur die Dateien in Fall Guys gefunden, die auf ein Crossover deuten. Es ist also noch nicht bekannt, ob das Crossover in irgendeiner Form auch in Fortnite stattfinden könnte. Wir werden wohl noch abwarten müssen, ob da noch weitere Informationen dazu auftauchen.

Das ist Fall Guys: In Fall Guys rennt ihr als eine Art Kartoffel- oder Bohnenwesen über einen Hindernisparcours. Eure Aufgabe ist es, alle Hindernisse zu überwinden und als erster das Ziel zu erreichen. Das bringt jede Menge Chaos mit, denn ihr müsst versuchen, eure Mitspieler abzudrängen, damit diese etwa Abgründe hinunterpurzeln oder an Wänden kleben bleiben.

Dazu bietet Fall Guys verschiedene Kostüme und Kosmetika. Es könnte sein, dass ihr bald als Fortnite-Wesen durch das Spiel rennt, wenn das Crossover stattfindet.

Falls ihr jetzt also auch in Fall Guys einsteigen möchtet, haben wir hier 5 Tipps, die euch den Einstieg erleichtern.