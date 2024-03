Fortnite: Spieler sind von den neuen Waffen begeistert – Epic nerft eine davon nicht mal einen Tag später um 1250 %

In Fortnite sind mit Chapter 5 Season 2 neue Waffen hinzugekommen. Doch eine Waffe ist dermaßen stark, dass sie gleich einen heftigen Nerf kassiert hat. Die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich.

Was ist das für eine Waffe? Mit den „Flügeln des Ikarus“ können sich Spieler in den Himmel erheben und in ihre Feinde stürzen. Die Waffe ermöglicht es, gleichzeitig zu fliegen und Feinde im Sturzflug zu bombardieren, um sie umzuwerfen und gleichzeitig Schaden zu verursachen.

Doch die Kombination war wohl viel zu stark, sodass Epic die Waffe kräftig anpasste.

Flügel des Ikarus bekommen deutlich höhere Mindesthöhe

Was wurde geändert? Nach nicht einmal 24 Stunden nach Beginn der Season wurden die Flügel bereits generft. Denn sie waren einfach zu stark – das hatte wohl auch Epic gemerkt.

Wie iFireMonkey in einem X-Posting mitteilte, betraf dieser Nerf die erforderliche Mindesthöhe des Gegenstands, um die Sturzbombe zu aktivieren, die sich nun erhöht hat. Und die hat man immerhin von 64 auf 800 erhöht. Das ist eine Änderung von 1250 %:

Wie sind die Reaktionen? Die Community ist geteilt, ob sie den Nerf wirklich gut finden soll (via reddit.com). Einige erklären etwa, dass man mit den Flügeln ohnehin eine so große Hitbox hatte, dass es schon fast unmöglich war, den Spieler in der Luft nicht zu treffen. Andere erwidern, dass man mit den Flügeln problemlos ganze Landstriche in wenigen Augenblicken zerstören konnte, ohne dass ein Konter möglich war.

