Fortnite entfernt angeblich „Trick“, mit dem ihr den Battle Pass leveln konntet, macht einen Spielmodus zum Farmen nutzlos

Mit dem Update 29.00 kamen einige Änderungen für Fortnite. Epic hat wohl den EP-Bonus entfernt, wenn ihr den LEGO-Modus spielt. Darüber schimpfen jetzt viele Spieler, denn das macht den Spielmodus in den Augen vieler Nutzer fast nutzlos. Zumindest dann, wenn man den Battle Pass leveln möchte.

Der Battle Pass ist eines der Kernelemente in Fortnite. Denn mit allen Aufgaben und Dingen, die ihr im Spiel macht, sammelt ihr Erfahrungspunkte, mit denen ihr neue Skins oder Gegenstände freischalten könnt. Spieler suchen daher immer nach geeigneten Möglichkeiten, besonders einfach an Erfahrung zu gelangen.

Doch den LEGO-Modus hat Epic jetzt angeblich angepasst. Zumindest meckern etliche Spieler, dass sie keine Erfahrung mehr in LEGO Fortnite erhalten. MeinMMO erklärt, was dahinter steckt.

Hat Epic den EP-Bonus absichtlich entfernt oder ist das nur ein Fehler?

Was war das für ein Trick? Spieler berichten auf reddit und in einem weiteren Post auf reddit, dass sie keine Erfahrungspunkte mehr für den Battle Pass sammeln, wenn sie LEGO Fortnite spielen. Bisher gab es immer stetig Erfahrungspunkte, je länger man den Spielmodus spielte. Viele zeigen sich überrascht, warum diese Möglichkeit jetzt verschwunden ist und hoffen darauf, dass das nur ein Fehler von Epic sei.

Nach einem Test in der Redaktion können wir bestätigen, dass wir im LEGO-Modus keine Erfahrung mehr durch bloßes Herumstehen sammeln können.

Welchen Grund könnte es für die Entfernung geben? Einige nutzten den Trick wohl sehr intensiv aus, stellten sich 3 Stunden AFK in den LEGO-Modus und verdienten so mehrere Level für ihren Battle Pass – und das völlig ohne Aufwand. Einige spekulieren nun, dass Epic diesen “Glitch” entfernt hat, damit es nicht mehr ganz so leicht ist, EP für den Battle Pass zu sammeln. Denn das sei ja nicht Sinn der Sache, den Spielmodus auf diese Weise auszunutzen.

Andere meinen jedoch, dass der LEGO-Modus so fast nutzlos wäre, denn man könne mit dem Modus kaum noch sinnvollen Fortschritt für den Battle Pass machen. Wenn man einmal von den Aufgaben absieht, die jeweils nur 2.000 EP bringen, die sich aber ohnehin kaum lohnen.

Hat sich Epic bisher dazu geäußert? Nein, bisher gibt es noch keinen Hinweis auf die Erfahrungspunkte im LEGO-Modus. In den aktuellen Patch Notes hat man sich nur zu den neuen LEGO-Sets und zu den gefixten Fehlern geäußert (via fortnite.com).

Mehr Ärger über LEGO: Das ist übrigens nicht der einzige Ärger, den der LEGO-Modus derzeit auf sich zieht. Auch die neuen, kostenpflichtigen Sets kommen alles andere als gut bei den Spielern an. Was dahinter steckt und warum ihr über 50 Euro dafür zahlen müsstet, lest ihr direkt auf MeinMMO:

