LoL: Fnatic soll fatalen Fehler beim Zusammenstellen des Kaders gemacht haben – Zahlt dafür nun hohen Preis

Fnatic ist ein Top-Favorit aus der LEC, die europäischen League of Legends Liga, und ehemaliger Weltmeister. Das Team hatte im Winter jedoch die ein oder andere falsche Entscheidung in Bezug auf ihre Teamaufstellung getroffen, was ihnen jetzt den Einzug in die Gruppenphase des Winter-Splits verwehrte.

Wo steht Fnatic aktuell? Durch ihre schwache Leistung in den Spielen konnten sie lediglich zwei Spiele für sich entscheiden. Das hatte nicht gereicht, wodurch sie sich die Chance verwehrt haben, weiterhin im Winter-Split mitzuspielen.

Darüber hinaus gab es viel Kritik für das Team, da keiner der Star-Spieler überzeugen konnte. Wunder und Rekkles konnten sich auf ihren Lanes nicht behaupten. In einem Video auf Twitter entschuldigt sich Rekkles für seine desaströse Spielweise und versichert Besserung.

Nun steht das Team vor der wichtigen Entscheidung, wie es sich auf den Spring-Split vorbereitet. Bis dahin ist zwar viel Zeit, doch haben sie einiges aufzuholen, damit der Spring-Split nicht so endet, wie die Winter-Saison.

Profi-Spieler analysiert Fnatic – gibt Tipps, besser zu werden

Was meinen andere Profi-Spieler? Einige Profi-Spieler haben sich in Bezug auf die schwache Leistung von Fnatic geäußert. Speziell Jankos, der Jungler von Team Heretics und alter Mitspieler von Rekkles, hat sich mit Fnatic befasst und das Team mit dem G2 von 2021 verglichen. Dies äußert er in einem Stream auf Twitch. Den Videoausschnitt haben wir hier für euch:

Fnatic habe sich noch nicht für die beiden oder den einen “Playmaker” entschieden. Damit meint er eine Schlüsselperson, um die eine Teamkomposition aufgebaut werden könne. Weiterhin sehe er ein potenzielles Problem in den starken Persönlichkeiten der Spieler. Sowohl Rekkles, Humanoid und Wunder sind Spieler, die wissen, was sie wollen und in diesem Zuge konkurrieren.

Wo liegt das Problem bei Rekkles? Darüber hinaus sei es die falsche Entscheidung gewesen, den ADC Rekkles unter Vertrag zu stellen und dafür den starken, deutschen Spieler Upset auf die Bank zu setzen. Das Team hatte diesen Schritt getätigt, weil sie wenig andere Möglichkeiten hatten. Denn so ziemlich niemand wollte mit dem neuen Supporter Rhuckz spielen.

Lediglich Rekkles stellte sich der Herausforderung, obwohl dieser erst auf Platz 5 oder 6 in der Prioritätenliste für die Botlane stand. Dies hat der Teammanager von Aegis, einem Team aus der LFL, auf Twitter verraten:

Auch die individuelle Spielweise der Hauptakteure nimmt Jankos in den Fokus. So spricht er von dem bekannten, soliden Spielstil, den Rekkles mitbringt. Das Problem dabei liegt jedoch, dass es nicht in die aktuelle Meta passt.

Die aktuellen Spieltaktiken zeichnen sich durch Flexibilität auf der Botlane aus und dem stehen die alten Gewohnheiten und der sichere Spielstil von Rekkles im Weg. So werden vor allem auf der Botlane viele verschiedene Charaktere gespielt. Die gängigste Kombination ist Ashe als Support, sind Champions, die auf kurze Kämpfe aus sind, wie Varus, Zeri und Jhin.

Wieso funktioniert es auf der Toplane nicht? Dann kommt noch Wunders Spielweise dazu. Der größte WoW-Spieler aus der LoL-Community, hat auf der Toplane immer Champions gespielt, die das Team unterstützen. Die aktuelle Meta erfordert von den Toplanern jedoch, dass sie “Playmaker” spielen.

Damit sind Champions gemeint, die proaktiv auf der Karte unterwegs sind und die Teamkämpfe für ihre Seite entscheiden können. Zu den Champions gehören die Charaktere K’Sante, Jax und Camille. Das sind alles Charaktere, die Wunder bislang nicht so oft geübt hatte. Daran stößt er sich in der aktuellen Meta erst recht.

Die Tipps, die Jankos mitgibt, sind entweder auf die Spielstärken der einzelnen Spieler zu schauen und um ein oder zwei herumzuspielen oder mit der aktuellen Taktik mehr Übung zu bekommen. Bis zum Spring-Split haben sie ja noch genug Zeit dafür.

Wie steht ihr zu den Möglichkeiten von Fnatic? Schreibt es uns in die Kommentare.

