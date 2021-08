Final Fantasy XIV: So schaltet ihr die optionalen Prüfungen frei

Wer sich im MMORPG Final Fantasy XIV starken Gegnern in einzelnen Bosskämpfen stellen will, kann die Prüfungen spielen. Da aber nicht alle über die Story-Quest freigeschaltet werden, wollen wir euch hier verraten, wie ihr die optionalen Prüfungen freischalten könnt.

Worum geht es hier überhaupt? Prüfungen sind neben den Raids und den Dungeons ein weiterer instanzierter Inhalt für eine Gruppe von Spielern. Sie werden über bestimmte Quests freigeschaltet. Einige der Quests zum Freischalten sind aberversteckt oder in lange Hauptquest-Reihen eingebunden. Dieser Guide wird euch helfen, sie zu finden.

Um direkt zu den Freischalt-Quests der Prüfungen und ihren Fundorten zu hüpfen, könnt ihr die “Inhalt”-Funktion oben nutzen.

Prüfungen in FF14 und wie sie funktionieren

Was sind Prüfungen in Final Fantasy XIV? Prüfungen, oder auf Englisch “Trials“, sind normalerweise einzelne Bosskämpfe. Sie werden in den meisten Fällen in einer Gruppe von 8 Spielern erledigt, die aus 2 Tanks, 2 Heilern und 4 DDs (Damage Dealern) besteht. Der Schwierigkeitsgrad der optionalen Prüfungen orientiert sich an denen, die ihr in der Story freischaltet.

Eine Prüfung ist meistens so aufgebaut, dass ihr zusammen mit eurer Gruppe einen einzelnen Raum betretet, in dem der Gegner bereits auf euch wartet. Nur in wenigen Ausnahmefällen gibt es mehrere Räume oder zusätzliche Monstergruppen.

Ab der Erweiterung Heavensward gibt es Prüfungen, die in eine eigene, große und spannende Nebengeschichte eingeflochten sind. Das Freischalten lohnt sich also nicht nur für Fans von großen Bosskämpfen, sondern auch für Spieler, die Story lieben.

Was für Belohnungen gibt es in Prüfungen? Auf der normalen Schwierigkeit gibt es bei den meisten Prüfungen keine Beutetruhe nach dem Kampf. Für den Abschluss einer Prüfung bekommt ihr Allagische Steine, die ihr gegen Ausrüstung eintauschen könnt. Daneben gibt es:

Chance auf Handwerksgegenstände, aus denen man Items herstellen kann

Chance auf Triple Triad-Spielkarten zum Boss

Diese Belohnungen gibt es aber direkt ins Inventar. Schließt ihr eine Prüfung zum ersten Mal ab, dann bekommt ihr zusätzliche Belohnungen in Form von Bonus-EXP und zusätzlichen Allagischen Steinen.

Was sind hochstufige Prüfungen? Die hochstufigen Prüfungen heißen auf Englisch “Extreme Trials”. Wundert euch also nicht, wenn Spieler von “extrem” oder “Ex” reden. Sie sind eine schwerere Version der Prüfungen, aber komplett optional. Die Kämpfe dauern länger und die Gegner haben andere oder zusätzliche Fähigkeiten und sind grundsätzlich stärker.

Was für Belohnungen gibt es in hochstufigen Prüfungen? Für den Abschluss der hochstufigen Prüfungen gibt es unterschiedliche Belohnungen:

Abhängig von der Prüfung Waffen mit besonderem Aussehen, Schmuckstücke oder Rüstungskoffer

Chance auf seltene Handwerksgegenstände

Triple Triad-Spielkarten

Orchestrion-Rollen

Reittiere

Ab der Erweiterung Heavensward gibt es außerdem für jeden Abschluss einer extremen Prüfung ein Token, von dem eine bestimmte Anzahl bei besonderen Händlern gegen einen erbeutbaren Gegenstand eingetauscht werden kann.

Möchtet ihr aus einer extremen Prüfung also etwa eine bestimmte Waffe oder ein Reittier, dann müsst ihr euch dadurch nicht ausschließlich auf euer Drop- und Würfelglück verlassen. Es reicht eine bestimmte Menge an Totems zu sammeln.

Bei bestimmten Händlern könnt ihr die Tokens eintauschen. Dadurch kriegt ihr Gegenstände, auch wenn ihr Würfelpech habt.

Außerdem könnt ihr die Prüfungen aus den älteren Erweiterungen ohne Levelanpassung starten. Das heißt auf Englisch “unsynced”. So kann man alleine, oder in einer kleineren Gruppe gezielt Belohnungen farmen.

Das ist vor allem für die Stufe 50er, 60er und 70er Ex-Prüfungen wichtig. Nur noch wenige Spieler machen sie unsynced. Wenn ihr so eine Prüfung machen wollt, dann nutzt dafür lieber die Gruppensuche. Selbst die aktuellen hochstufigen Prüfungen werden darüber organisiert.

Auf den nächsten Seiten erklären wir euch, wie ihr die optionalen Prüfungen freischalten könnt.