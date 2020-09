Die FIFA 21 Ratings haben jede Menge neuer Karten hervorgebracht. Hier findet ihr 5 Kombinationen, die in Ultimate ziemlich nützlich werden dürften.

Was sind das für Duos? In FIFA 21 werden wir jede Menge neuer Spielerkarten sehen. Schließlich hat sich so mancher Spieler verbessert oder wechselte den Verein. Dadurch werden neue Kombinationen möglich, die euch in Ultimate Team richtig nach vorne bringen können.

Wir schauen schon vor dem FIFA 21 Release einmal auf die Ratings. Welche Spieler-Duos könnten sich gut für euer Ultimate Team eignen?

1. Kai Havertz und Timo Werner

Das Duo spielt beim FC Chelsea

Was ist das für ein Duo? Mit Kai Havertz und Timo Werner hat sich der FC Chelsea gleich zwei deutsche Nationalspieler gesichert. In der Offensive könnten sie euer Team ebenfalls bereichern.

Havertz glänzt als starker Spielmacher mit guten Werten bei Pace, Dribbling und Schuss. Werner ist ein extrem gefährlicher Stürmer, der vor allem beim Tempo glänzt. Die beiden kommen mit einer perfekten Chemie-Verbindung daher, da Nationalität, Liga und Verein übereinstimmen. Um sie herum könnt ihr beispielsweise einen starken Premier-League-Bundesliga-Hybriden bauen.

2. Nelson Semedo und Adama Traoré

Beide sorgen in der Premier League für Tempo

Was ist das für ein Duo? Semedos Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers dürfte bei FIFA-Spielern direkt die Alarmglocken schrillen lassen haben. Denn: Mit Adama Traoré trifft der Rechtsverteidiger dort direkt auf einen weiteren Meta-Spieler aus FIFA 20.

Traoré ist bei den schnellsten Spielern ganz vorne dabei, und Semedo hat selbst einiges an Tempo vorzuweisen. Beide gemeinsam auf der rechten Seite dürften gerade für Premier-League-Teams eine ziemlich beliebte Kombination werden.

3. Marcos Llorente und Federico Valverde

Ein sehr starkes Duo für LaLiga-Mittelfelder

Was ist das für ein Duo? Diese Spieler ergeben ein starkes Duo, weil sie beide einen ordentlichen Rating-Sprung gegenüber FIFA 20 gemacht haben. Jeder für sich sehen sie schon extrem stark aus – und könnten gemeinsam ein verdammt starkes Sechser-Duo ergeben.

Beide sind für zentrale Mittelfeldspieler recht schnell, haben gute Defensiv- wie Physis-Werte und spielstark sind sie auch noch. Die Kombination der beiden Spieler dürfte ein sicheres, aber nach vorne gefährliches Mittelfeldzentrum ergeben.

4. Leroy Sané und Alphonso Davies

Ein starkes Duo für die Bundesliga

Was ist das für ein Duo? Auch, wenn sich viele Spieler über die Bayern-Ratings beschwerten, ist klar: In der Bundesliga kommt kaum wer an die Münchner ran. Und wer Sané und Davies auf Links hat, dürfte kaum zu stoppen sein.

Mit Sané kam ein schneller, trickreicher und torgefährlicher Offensivspieler in die Liga. Davies bekam ein ordentliches Upgrade, und hat vor allem in Sachen Pace eine Menge zu bieten. Als Bayern-Spieler haben sie gute Chemie miteinander und dürften die Gegner vor große Probleme stellen. Nur ganz günstig dürften sie nicht werden.

Wenn ihr schonmal ein paar Kombinationen ausprobieren wollt, empfehlen wir euch übrigens den Squad Builder.

5. Victor Osimhen und Achraf Hakimi

Ein gutes Serie-A-Duo für den Saisonstart

Was ist das für ein Duo? Beide Spieler sind neu in der Serie A angekommen. Osimhen wechselte von LOSC Lille zu Neapel, während Hakimi nach seiner BVB-Leihe von Real Madrid zu Inter Mailand wechselte.

Hakimi gehört ebenfalls zu den absoluten Vollsprintern in FIFA 21 und kann darüber hinaus mit guten Dribblings überzeugen. Eigentlich wird Hakimi oft als Rechtsverteidiger mit Offensivläufen aufgeboten – in FIFA 21 hat er aber die Position als RM inne. Damit kann er eine direkte Verbindung in den Sturm aufbauen – wo mit Osimhen ein spannender und ebenfalls schneller Angreifer auf Zuspiele warten könnte.

Osimhen gehörte dank Spezialkarten schon in FIFA 20 zu einer Reihe ziemlich nützlicher FUT-Favoriten. Gerade mit einem passenden Chemistry-Style könnte Osimhen zu Spielbeginn eine richtig gute Alternative zu den Top-Stürmern werden.

Die ersten Kombinationen könnt ihr schon nächste Woche für euer Team verpflichten. Dann startet nämlich die Web App. Wann ihr die Web App starten könnt und was sie nützt, haben wir hier zusammengefasst.